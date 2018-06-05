Сын главы Роскосмоса Алексей Рогозин покинет пост главы корпорации «Ил» ориентировочно в апреле

О предстоящей смене руководства авиационного комплекса имени Ильюшина «Интерфаксу» сообщил высокопоставленный источник в отрасли. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК, эту информацию комментировать отказались. Подтверждений предстоящей отставки Алексея Рогозина из других источников не поступало.

Генеральным директором корпорации «Ил» Алексей Рогозин был утвержден в апреле 17-го года.