Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун прекращает голодовку в СИЗО. Такое решение он принял после встречи с членами СПЧ Михаилом Федотовым и Андреем Бабушкиным.

Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Шестун все обвинения отрицает и называет дело заказным.