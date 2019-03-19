В Якутии после изнасилования местной жительницы гражданами Киргизии пройдут тотальные проверки мигрантов. Об этом министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко сообщил на встрече с киргизской делегацией, которая прилетела сюда после сообщений о межнациональных волнениях, начавшихся в Якутии. Как заявил Прокопенко, все преступления, совершаемые мигрантами, будут находиться на особом контроле.