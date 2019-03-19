Группа протестующих, одетых в желтые жилеты, проникла в лондонский офис генпрокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса. На место вызваны сотрудники полиции, они пытаются урегулировать ситуацию. Как сообщается в Твиттере Скотланд-Ярда, пока никто не задержан.

«Пресс Ассошиэйшн» уточняет, что участники акции, которые придерживаются правых взглядов, призывают Кокса уйти в отставку. Их недовольство связано с тем, как было расследовано дело о ДТП с участием выходца из Индии, который сбил троих подростков. Виновный был приговорен к 1,5 годам тюрьмы. В ходе судебного процесса от полиции требовали переквалифицировать дело на статью о теракте.