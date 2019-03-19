Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Пока об этом сообщают источники «Интерфакса». В пресс-службе правительства Мурманской области эту информацию не опровергают, но и не подтверждают. Там лишь сказали, что сегодня Ковтун возвращается из командировки в Москву. Встречалась ли она с Владимиром Путиным, не уточняется.

Сегодня в отставку подал еще один губернатор, глава Челябинской области Борис Дубровский. Причин он не уточнил, но наблюдатели связывают это с антимонопольными нарушениями, которые в регионе вскрыла ФАС.