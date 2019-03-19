Соперник сборной России по отборочному турниру чемпионата Европы команда Бельгии потеряла нескольких ведущих игроков

Есть потери и у россиян.

Изначально в составе бельгийской команды не было нескольких ключевых игроков – полузащитника Кевина де Брюйне, от которого очень многое зависит в центре поля, весьма ценного хавбека Акселя Витцеля, ранее игравшего в Зените, а также защитника-ветерана Венсана Компани. Сейчас к ним добавились коллега Венсана по амплуа Тома Менье и полузащитник Мусса Дембеле. Официальный твиттер команды сообщил, что они не присутствовали на тренировке из-за травм.

Впрочем, и сборная России потеряла двух футболистов основного состава. Защитник Илья Кутепов пожаловался на боли в паховых мышцах и после обследования был отпущен из команды. Еще раньше уехал другой спартаковец – полузащитник Роман Зобнин. Оказалось, что он играл в последнее время с переломом руки, которого сначала не заметил. После игры с «Зенитом» диагноз наконец уточнили. Стало понятно, что консервативное лечение не поможет. Сыграть с бельгийцами Роману не суждено. Ему предстоит операция.

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года со сборной Бельгии пройдет в Брюсселе 21 марта.