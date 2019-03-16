Преемником Назарбаева на посту президента Казахстана станет спикер Сената парламента Касым-Жомарт Токаев

Он будет возглавлять республику на протяжении всего оставшегося срока полномочий Назарбаева, который должен был истечь в апреле следующего года.

65-летний Касым-Жомарт Токаев считается в Казахстане опытным политиком. Свою карьеру новый глава государства начинал на дипломатическом поприще, работая в советском МИДе. От ведомства он направлялся в Сингапур и Китай. С обретением Казахстаном независимости Токаев сначала становится замминистра иностранных дел, а затем в 1994 году возглавляет ведомство. Через пять лет он был назначен премьер-министром республики, но в качестве главы правительства пробыл относительно недолго – всего 2,5 года. После этого Токаев еще несколько лет вновь возглавлял казахстанский МИД. В 2007 году он переходит на должность спикера Сената – верхней палаты парламента страны. С тех пор Токаев покидал это кресло лишь один раз: в 2011-м, когда на протяжении двух с половиной лет он являлся заместителем генсека ООН Пан Ги Муна. Токаев, в частности, возглавлял европейское отделение организации в Женеве, а также был генеральным секретарем Конференции по разоружению.

В Казахстане не случится серьезных потрясений после ухода президента Назарбаева. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аркадий Дубнов. «Назарбаев не уходит из политики, он приготовил для себя пост председателя Совета безопасности с более широкими полномочиями, чем у президента. Он остается дееспособным правителем страны, верховным авторитетом и будет продолжать курс, который выработал», — сказал он.

Инаугурация Токаева в качестве президента Казахстана состоится в среду в рамках расширенного заседания парламента.