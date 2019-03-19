После стрельбы в голландском городе Утрехт флаги над правительственными зданиями по всей стране остаются приспущенными, в то время как полиция страны продолжает выяснять причины случившегося.

Рейтер сообщает, что задержанный Гокмен Танис, турок по происхождению, находится в полицейском участке. Региональный комиссар полиции заявил во вчерашнем телевизионном обращении, что следствию пока ничего не известно о связях подозреваемого с его жертвами. Премьер-министр Нидерландов Рютте не исключает террористических мотивов преступления, а генпрокурор Утрехта, четвертого по величине города страны, высказал предположение о возможном семейном конфликте, произошедшем между нападавшим и одной из жертв.

Из трех погибших в результате стрельбы в городском трамвае полиция опознала двоих, оба с голландскими фамилиями, сообщает Рейтер.

Как передает Би-би-си, местный бизнесмен заявил изданию, что Гокмен Танис воевал в Чечне и ранее был арестован властями Нидерландов за связи с ИГИЛ* (запрещено на территории РФ). Вариант, что преступник действовал в одиночку остается приоритетным, но не исключается и версия о нескольких нападавших.

Послезавтра обвиняемый в нападении должен предстать перед судом