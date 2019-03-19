Таганский суд оставил в силе решение о блокировке клипа рэпера Хаски «Иуда»

Ранее Роскомнадзор по ходатайству МВД запретил видео, утверждая, что там показан способ распространения наркотиков.

Вопрос о спорном клипе Хаски рассматривался в суде без самого рэпера — его интересы представлял адвокат Сергей Бадамшин. С противоположной стороны стола сидели представители Роскомнадзора и МВД.

Претензии к видео заключаются в том, что там, по версии МВД, описываются способы ухода от ответственности по статье о распространении наркотиков. Как утверждается, в клипе «Иуда» показан «бесконтактный способ сбыта наркотиков» — через тайник (так называемую «закладку»).

Судебное заседание быстро перешло в пикировку Бадамшина с представителем МВД. Адвокат Хаски долго добивался ответа, какой именно наркотик показан в клипе — в итоге выяснилось, что на этих кадрах запрещённых веществ нет. Бадамшин также подчеркивал, что речь идёт о творчестве, и назвал запрет клипа цензурой.

После прений судья Юлия Смолина ушла в совещательную комнату. Принятие решения не заняло много времени: вернувшись, она объявила, что требования истца остаются без удовлетворения.

После заседания Бадамшин заявил о несогласии с решением суда. На видео показана закладка с музыкой Хаски, а не наркотиками, пояснил представитель рэпера.

По словам Бадамшина, решение Таганского суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции. Рэпер в том числе рассматривает возможность дойти до Европейского суда по правам человека.

Кроме клипа «Иуда», в России заблокированы видео на песни Хаски «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17». Эти запреты рэпер пока не обжаловал.