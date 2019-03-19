Москвичи просят мэрию не допустить переезда Офтальмологической клиники из центра города
Инициативная группа граждан сегодня передала в приемную столичного правительства свои обращения.
Три десятка неравнодушных горожан фактически прошли от «Пушкинской» до мэрии небольшим шествием. Пожилые люди во главе с депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой держались за длинную альпинистскую веревку и не спеша двигались под моросящим дождем и под присмотром полиции.
Участники – это в основном пациенты Офтальмологической клиники, которая сейчас занимает комплекс зданий в Мамоновском переулке. Переезд на территорию Боткинской больницы, инициированный властями, их не устраивает и пугает, говорит пенсионерка Долорес.
Ее подругу Антонину интересует, что будет на месте съехавшей глазной клиники. В этой связи она почему-то вспомнила про ведущую программ о здоровье на Первом канале Елену Малышеву.
Передач писем и обращений завершилась мирно. Правда, охрана ограничивала проход в здание правительства, чтобы избежать давки.
В департаменте здравоохранения переезд объясняют невозможностью привести нынешние помещения к санитарным требованиям и развернуть там достаточное количество современных операционных для оказания помощи всем желающим. Как отмечает агентство Regnum, количество коечных мест и штатных сотрудников после переезда не изменится. Для удобства пациентов от метро «Беговая» и «Динамо» пустят отдельный автобусный маршрут.
Переезд Офтальмологической клиники завершится летом этого года.