Москвичи просят мэрию не допустить переезда Офтальмологической клиники из центра города

Инициативная группа граждан сегодня передала в приемную столичного правительства свои обращения.

Три десятка неравнодушных горожан фактически прошли от «Пушкинской» до мэрии небольшим шествием. Пожилые люди во главе с депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой держались за длинную альпинистскую веревку и не спеша двигались под моросящим дождем и под присмотром полиции.

Участники – это в основном пациенты Офтальмологической клиники, которая сейчас занимает комплекс зданий в Мамоновском переулке. Переезд на территорию Боткинской больницы, инициированный властями, их не устраивает и пугает, говорит пенсионерка Долорес.

Ее подругу Антонину интересует, что будет на месте съехавшей глазной клиники. В этой связи она почему-то вспомнила про ведущую программ о здоровье на Первом канале Елену Малышеву.

Передач писем и обращений завершилась мирно. Правда, охрана ограничивала проход в здание правительства, чтобы избежать давки.

В департаменте здравоохранения переезд объясняют невозможностью привести нынешние помещения к санитарным требованиям и развернуть там достаточное количество современных операционных для оказания помощи всем желающим. Как отмечает агентство Regnum, количество коечных мест и штатных сотрудников после переезда не изменится. Для удобства пациентов от метро «Беговая» и «Динамо» пустят отдельный автобусный маршрут.

Переезд Офтальмологической клиники завершится летом этого года.