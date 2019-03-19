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14:05, 19 марта 2019

Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске, являющиеся выходцами из Средней Азии, боятся выходить на работу

Они опасаются нападений на фоне изнасилования местной жительницы, в котором подозревают приезжего из Киргизии.
Многие магазины Якутска, в которых работают выходцы из Средней Азии, сегодня закрыты, передает агентство «Интерфакс». В частности, оно ссылается на руководство одной из точек, которое объяснило простой в работе тем, что оптовые базы закрыты. Кроме того, по данным агентства, в городе уменьшилось количество автобусов и маршруток. При этом если в компании «Союзавто» объясняют это техническими неполадками, то в муниципальной «Якутской пассажирской автотранспортной компании» полагают, что дело – в угрозах расправы, получаемых мигрантами. Впрочем, ее директор Сергей Максимов рассказал «Интерфаксу», что речь идет только о коммерческом транспорте.
Поводом для неспокойной обстановки в Якутске стало изнасилование местной жительницы, произошедшее в воскресенье. Уроженец Киргизии уже арестован, ему предъявлено обвинение. Тем не менее, сначала на стихийный митинг вышли 200 человек, а накануне несколько тысяч горожан пришли на акцию против нелегальной миграции в местном спортивном спорткомплексе. Туда же пришли и представители властей, которые пообещали бороться с этой проблемой. Тем временем накануне семеро человек, как передает интернет-издание Ykt.ru, напали на мигранта-водителя одного из городских автобусов.

В Якутск из Бишкека уже вылетела делегация, состоящая из представителей киргизских властей. В МИДе страны, в частности, просят обеспечить безопасность своих граждан, находящихся в Якутии, передает агентство «Интерфакс».



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