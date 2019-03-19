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14:03, 19 марта 2019

Журналистка Коммерсанта Мария Карпенко утверждает, что ее уволили из-за публикаций об Александре Беглове

Журналистку Марию Карпенко уволили из петербургской редакции газеты «Коммерсант». Официальной причиной руководство издательского дома называет публикации в  популярном телеграм-канале. Сама Карпенко утверждает, что ее тексты о временном губернаторе Петербурга Александре Беглове не нравились Кремлю.

Журналистка Мария Карпенко сообщила, что ее вынудили уволиться из газеты «Коммерсант» по соглашению сторон. Карпенко пишет, что формально ее уволили за то, что она выступала соавтором популярного политического телеграм-канала «Ротонда». Руководство «Коммерсанта» заявило, что сотрудникам будто бы нельзя совмещать работу в двух изданиях. Канал, между тем, существует уже три года, к тому же Карпенко регулярно писала и в другие издания. По мнению самой журналистки, на самом деле на гендиректора «Коммерсанта» Владимира Желонкина могла надавить из Администрация Президента за критику временного губернатора Петербурга Александра Беглова.

Карпенко: «То, что я знаю как факт, это то, что мои публикации в «Коммерсанте», к которым у моего руководства нет никаких претензий, вызывали недовольство и в петербургской администрации и в федеральных органах власти».

В разговоре с корреспондентом «Эха» директор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин рассказал о своей версии случившегося.
Желонкин: «Мария Карпенко работала в двух медиа и выбрала работу в одном из них. Её поставили перед выбором и она выбрала. По нашим правилам работать в двух медиа нельзя. Я думаю, что это в трудовом соглашении прописано. Расстались мы по соглашению сторон. Я прочитал её пост [в Телеграме]. Я ей про администрацию президента точно ничего не говорил».

При этом Желонкин подчеркнул, что претензий к работе Карпенко у него нет. Дозвониться до главреда петербургской редакции «Коммерсанта» Андрея Ершова «Эху» не удалось.

Это первый случай в Петербурге, когда журналиста уволили именно за его публикации, а не под каким-либо формальным предлогом, сказала в эфире «Эха» главный редактор петербургской «Новой газеты» Диана Качалова.

Телеграм-канал Ротонда, как и один из материалов Марии Карпенко, ранее номинировали на премию петербургского журналистского конкурса «Золотое перо».



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