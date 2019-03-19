Режиссер Марлен Хуциев скончался сегодня в Боткинской больнице на 94-ом году жизни

Легендарный советский режиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев скончался сегодня в Боткинской больнице на 94-ом году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

В мир кино Марлен Хуциев попал, когда еще жил в Тбилиси – он пришел работать на киностудию помощником художника комбинированных съемок. Позже окончил режиссерский факультет ВГИКа в Москве. С его именем связаны картины, признанные классикой советского кинематографа. Полнометражным режиссерским дебютом Марлена Хуциева стала «Весна на Заречной улице», которая сразу же завоевала популярность у зрителей, в прокате картину посмотрело более 30 миллионов человек. Один из самых известных фильмов Хуциева — «Застава Ильича» называют символом эпохи «оттепели». Лента получила призы Венецианского кинофестиваля и фестиваля европейского кино в Риме. За свои работы режиссер был удостоен множества российских и зарубежных наград. Он также преподавал во ВГИКе, ставил спектакли в театре и сам снялся в нескольких фильмах. До последнего дня Хуциев продолжал работать над авторскими колонками для литературного журнала, он писал статьи даже находясь в больнице. Последним режиссерским проектом Марлена Хуциева стала картина «Невечерняя» – это фильм-диалог двух писателей Льва Толстого и Антона Чехова. Кинолента, съемки которой начались 15 лет назад, должна выйти в этом году.

Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино в

Москве