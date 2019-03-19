Американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил американское консульство не вмешиваться, так как не хочет политизировать свое дело, — рассказал Интерфаксу секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Вчера он побывал у бизнесмена в СИЗО.

По словам Мельникова, Калви и его партнер Филипп Дельпаль за месяц в СИЗО не смогли позвонить родственникам — следователь не дал письменного разрешения. Заключенные также жалуются, что им не передают письма.

Кроме того, более полутора месяцев была недоступна электронная переписка из-за отпуска цензора. Мельников назвал эту проблему системной, требующей законодательного разрешения. Он выразил надежду, что ФСИН примет соответствующие меры.