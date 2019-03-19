Американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил американское консульство не вмешиваться,
Американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил американское консульство не вмешиваться, так как не хочет политизировать свое дело, — рассказал Интерфаксу секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Вчера он побывал у бизнесмена в СИЗО.
По словам Мельникова, Калви и его партнер Филипп Дельпаль за месяц в СИЗО не смогли позвонить родственникам — следователь не дал письменного разрешения. Заключенные также жалуются, что им не передают письма.
Кроме того, более полутора месяцев была недоступна электронная переписка из-за отпуска цензора. Мельников назвал эту проблему системной, требующей законодательного разрешения. Он выразил надежду, что ФСИН примет соответствующие меры.