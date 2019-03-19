Глава Себежского района Псковской области счел аферой историю с травлей девочки, написавшей письмо Владимиру Путину

Аудиозапись соответствующего комментария Леонида Курсенкова опубликовало издание «База»

Курсенков добавил, что у семьи есть постоянный доступ в интернет, автомобиль и двое трудоустроенных взрослых, поэтому, по мнению чиновника, они не могут находиться в тяжелом материальном положении.

В декабре 12-летняя школьница Таисия Перчикова написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась, что ее мама получает в больнице 12 тысяч рублей. Она попросила президента подарить мотоблок или мини-трактор для огорода.

После рассказал об этом на сайте Радио Свобода, Перчиковым стали поступать пожертвования и одновременно угрозы от жителей села, которые называли девочку «выскочкой». Мать школьницы была вынуждена уволиться с работы. Об этом писал сайт Медуза.