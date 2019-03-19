Киргизские дипломаты вмешались в ситуацию, сложившуюся в Якутии после того, как мигрант изнасиловал местную жительницу

Киргизские дипломаты и чиновники вмешались в ситуацию, сложившуюся в Якутии после того, как в городе мигрант изнасиловал местную жительницу. После этого на акцию протеста вышло 6 тысяч человек.

В Якутск из Москвы сегодня прибыли четыре представителя посольства Киргизии после того, как гражданина страны задержали по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Они намерены провести работу с членами национальной общины. Ранее в город прилетел замглавы Государственной службы миграции Киргизии, он обратился к соотечественникам с просьбой не провоцировать межэтнические конфликты и соблюдать законы России.

Поводом для беспокойства стала реакция жителей Якутска на этот инцидент – он вызвал небывалый резонанс. Сначала на стихийный митинг вышли 200 человек, позже в местном спортивном комплексе состоялось еще одно собрание против мигрантов – на него пришло уже несколько тысяч горожан. Там также присутствовали глава региона, мэр города и другие высокопоставленные чиновники. Как отмечает портал SakhaNews, эту акцию можно назвать беспрецедентной для республики – до это ни одна, даже самая острая социальная проблема не вызывала такой общественный подъем. Глава Якутии Айсен Николаев пообещал бороться с нелегальными мигрантами, при этом он призвал людей не устраивать самосуд.

Когда стало известно, что в изнасиловании местной жительницы подозревают выходца из Средней Азии, несколько жителей Якутска избили водителя автобуса. После этого более 80 водителей не вышли на рейсы