В Омске произошел пожар на литейно-механическом заводе
Горит один из цехов на площади 1400 квадратных метров. Всех работников эвакуировали. По предварительным данным никто не пострадал.
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Горит один из цехов на площади 1400 квадратных метров. Всех работников эвакуировали. По предварительным данным никто не пострадал.
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