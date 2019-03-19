В Ленинградской области задержали студента, который написал в соцсети ВКонтакте о планах устроить стрельбу в колледже. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на региональное управление МВД. По словам источника агентства, замдиректора Волховского колледжа Транспортного строительства обратилась в полицию накануне.

Во время задержания какого-либо оружия или взрывчатки у молодого человека не нашли.