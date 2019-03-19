Сергей Лавров встретится в Москве со своим коллегой из Алжира

Визит высокопоставленного дипломата пройдет на фоне тяжелого политического кризиса в этой африканской стране.

По данным агентства Reuters, Рамтан Ламамра начинает на этой неделе целое турне, в ходе которого проведет встречи с властями России, Китая и ряд европейских стран. О предстоящем визите алжирского министра иностранных дел в Москву заявила в минувшую пятницу представитель нашего МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что Алжир является важным партнером России в регионе и позиции стран по многим вопросам международной и местной повестки сходятся. На Смоленской площади рассчитывают получить информацию «из первых рук» о ситуации в республике.

Сотни тысяч оппонентов президента Абдельазиза Бутефлики по-прежнему выходят на улицы. Сначала они протестовали из-за планов тяжелобольного президента переизбраться на новый срок. Теперь, когда глава государства выставлять свою кандидатуру отказался, оппозиция недовольна решением перенести выборы и не намерена участвовать в переговорах по формированию нового правительства.

Товарооборот с Алжиром в позапрошлом году превысил четыре с половиной миллиарда долларов. Большая часть этой суммы приходится на продукцию военного назначения, напоминает газета «Коммерсантъ».