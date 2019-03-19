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06:06, 19 марта 2019

В Таганском суде Москвы сегодня состоится заседание по иску рэпера Хаски к Роскомнадзору

Он пытается оспорить решение ведомства о блокировке его клипов.

Советский районный суд Краснодара постановил ограничить доступ к четырем клипам рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, еще в конце прошлого года. Однако выяснилось это только в начале марта – на заседании в Таганском суде Москвы, когда исполнитель пытался оспорить блокировку Роскомнадзором по требованию МВД видеоряда к песне «Иуда». Краснодарский суд просто не известил рэпера о своем решении. Содержание клипов Хаски на треки «Поэма о Родине», «Пуля-дура», «Пироман 17» и «Иуда» проверили по заявлению прокуратуры. В них нашли сцены курения и насилия, половые контакты и прочее. Все это, считает суд, может вызвать у несовершеннолетних интерес к «суициду, убийству, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани». Хаски с этими выводами не согласен, он намерен оспорить решение о блокировке.

За последние несколько месяцев концерты Хаски неоднократно отменяли. А в ноябре рэпера арестовали на 12 суток, когда он решил исполнить песни перед поклонниками на крыше автомобиля после очередного сорванного выступления. Позже это решение отменили



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