Иск против Reebok рассмотрит сегодня Кунцевский суд Москвы

С жалобой на нравственные страдания из-за рекламы компании обратился житель столицы Олег Воронин.

Бренд Reebok, который является дочерней компанией Adidas, выпустил рекламу с феминистскими высказываниями. В России она получила название «Ни в какие рамки» и вызвала неоднозначные оценки в обществе. В частности, там значилась фраза «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Позже материалы удалили. Директор одного из московских пиар-агентств посчитал, что реклама принесла ему нравственные страдания. Олег Воронин требует возместить ему компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, он просит принести ему извинения. По его мнению, подобные концепции портят имидж направления пиара, и это снижает количество потенциальных клиентов. Российскую версию рекламы Reebok компания признала не отвечающей своим стандартам. Ее разработчик был уволен.

На рекламную акцию «Ни в какие рамки» компания Reebok потратила миллион рублей.