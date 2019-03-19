Полиция Нидерландов задержала уроженца Турции Гёкмена Таныша, которого подозревают в стрельбе в трамвае города Утрехта

Таныша задержали в одном из домов в ходе спецоперации, которую провело антитеррористическое подразделение голландской полиции. Предполагаемого злоумышленника, скрывшегося после стрельбы в трамвае, искали на протяжении всего дня. В Утрехте действовал максимальный уровень террористической опасности. Власти, в частности, призывали запереть двери школ. Мотивы стрелка в полиции пока что не определили. Тем временем накануне турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на родственников Таныша утверждало, что он открыл стрельбу в трамвае по одному из своих близких. Это, по их словам, произошло по неким семейным причинам. Затем же, добавили родственники Таныша, он начал стрелять в тех, кто пытался оказать помощь. В свою очередь, турецкая служба Би-би-си привела подробности биографии предполагаемого стрелка: по словам ее источника, Таныш ранее проходил по делу о причастности к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», но затем был освобожден.

В результате стрельбы в трамвае Утрехта погибли три человека, еще пятеро пострадали. В местной полиции не исключают, что случившееся было терактом.