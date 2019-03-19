Один из генералов армии Венесуэлы признал Хуана Гуайдо президентом страны

Карлос Ротондаро сказал, что дал клятву защищать страну и отдать за нее жизнь. Однако эта клятва не означала защищать некомпетентное и коррумпированное правительство, отметил генерал в интервью одному из местных телеканалов. Он призвал военных последовать его примеру. В настоящее время генерал находится на территории Колумбии, у властей которой он запросил предоставление убежища. Спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя президентом. Его признали главой государства США, страны Европы и Южной Америки. Россия считает президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.