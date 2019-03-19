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05:08, 19 марта 2019

Комитет Госдумы по ЖКХ сегодня, как ожидается, вернется к законопроекту о запрете хостелов в жилых домах

Как сообщила глава комитета Галина Хованская, три думские фракции выступают за преодоление вето — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», передает РИА. «Единая Россия» предлагает, чтобы закон вступил в силу не через 10 дней, как в нем сейчас написано, а 1 июля. Ранее Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что вступление закона в силу стоит отложить до Нового года, чтобы владельцы хостелов могли цивилизованно закрыть бизнес.



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