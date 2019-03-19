Обвинительный приговор Оюбу Титиеву раскритиковали власти Евросоюза и в Совете Европы

Решение суда основано на сфабрикованных показаниях, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Обвинения в хранении марихуаны с самого начала не заслуживали доверия, отметила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. По ее словам, осуждение Титиева является одним из последних примеров того, насколько враждебная и опасная обстановка царит в Чеченской республике. В свою очередь, дипломаты ЕС напомнили, что предшественница Титиева на посту главы «Мемориала» в Чечне Наталья Эстемирова была убита в 2009 году, и почти десять лет никто не привлечен к ответственности.

Накануне судья Шалинского городского суда Чечни Мадина Зайнетдинова приговорила Оюба Титиева к 4 годам колонии-поселения. 61-летний правозащитник признан виновным в хранении наркотиков. Титиев говорил, что ему их подбросили полицейские.