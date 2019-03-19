В Якутске на собрание против мигрантов пришли глава региона и мэр города

Руководитель республики Айсен Николаев пообещал бороться с нелегальной миграцией. Мэр Якутска Сардана Авксентьева анонсировала проверки предприятий с иностранными рабочими. Как передает «Радио Свобода», чиновники пришли в местный спортзал, где собрались около трех тысяч человек. Причиной стало недавнее изнасилование, в котором обвиняется приезжий из Средний Азии. Вместе с ним задержаны еще два человека по обвинению в причастности к похищению девушки.