В Евросоюзе потребовали освободить Оюба Титиева

Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что приговор основан на сфабрикованных показаниях и связан с правозащитной деятельностью подсудимого. Дипломаты напомнили, что предшественница Титиева на посту главы «Мемориала» в Чечне Наталья Эстемирова была убита в 2009 году, и почти десять лет спустя никто еще не был привлечен к ответственности за это преступление.

Накануне судья Шалинского городского суда Чечни Мадина Зайнетдинова приговорила Оюба Титиева к 4 годам колонии-поселения. 61-летний правозащитник признан виновным в хранении наркотиков. Титиев говорил, что ему их подбросили полицейские.