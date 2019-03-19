Оперный театр «Ла Скала» вернет деньги Саудовской Аравии из-за убийства Джамаля Хашогги

Об этом пишет газета «Стампа» со ссылкой на мэра Милана Джузеппе Сала. Решение было принято на совете директоров театра. Около недели назад стало известно договоренности между театром и властями Саудовской Аравии, которая предусматривает выплату Эр-Риядом 3 миллионов евро ежегодно на протяжении пяти лет. В обмен на это в совет директоров театра должен был войти саудовский представитель. Саудовский журналист Джамаль Хашогги в октябре был убит в генконсульстве своей страны в Стамбуле.