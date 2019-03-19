Самолет из Петербурга, по сведениям издания «Фонтанка», избежал столкновения при посадке в «Шереметьево»

Пассажиры сообщили сетевому СМИ, что на взлетно-посадочной полосе якобы находился погрузчик, экипаж его вовремя заметил и ушел на второй круг. «Фонтанка» отмечает, что, по данным сервиса Flightradar, вылетевший накануне вечером А-320 компании «Аэрофлот» при посадке, когда до земли оставалось 150 метров, вдруг резко набрал высоту. Со второй попытки самолет благополучно приземлился. Комментариев со стороны «Аэрофлота» и аэропорта «Шереметьево» пока нет.