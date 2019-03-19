Чеченская правозащитница заявила, что осужденный за наркотики Оюб Титиев никогда не был наркоманом

«Видимо, там произошла какая-то ошибка», — сказала ТАСС член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова. По ее словам, в совете надеются найти возможность смягчить приговор. В свою очередь, власти Чечни назвали решение Шалинского городского суда свидетельством его беспристрастности и отсутствия давления со стороны руководства республики.

Накануне судья Шалинского городского суда Чечни Мадина Зайнетдинова приговорила Оюба Титиева к 4 годам колонии-поселения. 61-летний правозащитник признан виновным в хранении наркотиков. Титиев говорил, что ему их подбросили полицейские.