Глава чеченского Мемориала Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения
Суд в Шали признал чеченского правозащитника виновным по делу о хранении наркотиков. Об этом говорится в приговоре судьи Мадины Зайнетдиновой. Оглашение приговора продолжалось десять часов.
Сам Титиев своей вины не признал.
Комментарии35
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compare 18 марта 2019 | 19:43
кто бы сомневался..."схарчили" человека.............
polina_kss23 18 марта 2019 | 19:44
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ob_ebabchenka 18 марта 2019 | 19:49
Маловато будет. Простили на первый раз наркодилера.
Ну, до следующего...
tatka25 18 марта 2019 | 19:57
ob_ebabchenka: Следующим будешь ты. Вдруг неправильно вылижешь член куратора. И сразу станешь следующим. У тебя двести грамм кокаина найдут. Трепыхайся, гомосятина, поварская.
polikarpich 18 марта 2019 | 20:02
tatka25: Хватит с него и десяти грамм. У них напряги с "коксом" в последнее время. Скольких тонн лишились.
ob_ebabchenka 18 марта 2019 | 20:02
tatka25: О, привет, гастарбайтерша! Ты сегодня отсасывала или сортиры драила? Какая разнарядка? ;-)
Что с настроением, истеришь.
blahovdav 18 марта 2019 | 20:02
ob_ebabchenka: Если бы жмеринский суд рассмотрел дело о педофилии ипедерастизме плешивой крысы,то она справедливои пятнашечку могла бы обрести.... Она же не в живот,сука , младенцу целила....
len56 18 марта 2019 | 20:06
ob_ebabchenka: когда твоему ребёнку подбросят наркоту,посадят и потом будут трахать на зоне,тогда напиши пост с добрым юмором...
tatka25 18 марта 2019 | 19:44
Мадина Зайнетдинова. Не судья, а шавка на службе. На службе не у закона, а у телефона. Что приказали, то и присудила.
Запомним это имя и эту фамилию.
На всякий случай.
gerasik 18 марта 2019 | 19:47
твари...
liudmilaho 18 марта 2019 | 19:47
Значит, у них тоже решают по звонку. Спасибо Путину за это.
Позорники.
oleg_andreevich 18 марта 2019 | 19:50
Лицемерие апологетов шариата.
vladimirgornitsky 18 марта 2019 | 19:51
В 2009 году, 10 лет назад, сотрудницу Мемориала в Чечне, Эстемирову, просто убили (убийц, естественно, не нашли).
Нынче главу Мемориала просто сажают в тюрьму по ложному обвинению
Прогресс, однако.
tatka25 18 марта 2019 | 19:54
Тут одна рыдала намедни. Ольга. Егорова. Типа мосгорсуд. Типа они закон отправляет двадцать четыре часа в сутки, не смыкая глаз.
Знаем мы, как они "закон отправляют". Работа непыльная, вообще ничего делать не надо. Спустили обвинение, они его утвердили и прочитали. Вот и вся работа.
Извините, а почему же за такую вообще никакую работу, как простое перечитывание обвинительного заключения следственных органов, этим чтецам платят охрененную зарплату из наших налогов, на раннюю пенсию их отправляют и пенсия у них в 10-20 раз выше, чем у учителей, врачей, инженеров???
Да это же работа чтеца! Простого тупого чтеца. Умеет читать - вот и читает. Такую работу сумеет сделать любой, кто читать умеет.
Им зарплата минимальная положена. И пенсия в 65 лет.
hidaldo_hot 18 марта 2019 | 19:57
Человеку подбросили наркотики и осудили. Какое отношение к этому балагану и мерзости?
kryimzduik 18 марта 2019 | 20:00
Я одного не понимаю, зачем там заниматься правозащитой? Кого там защищать? Там же массовка с "Трудно быть богом" живет, средневековая.
eduard53 18 марта 2019 | 20:00
Всё же, покамест ещё смелости (или даже наглости) не хватает путистанским судейкиным,
чтоб осудить-посадить человека за правозащитную деятельность (читай - как врага народа),
им непременно надо обвинить-измарать жертву в социально себе понятно-близкой уголовке - наркоте, воровстве, педофилии и т.п.
eduard53 18 марта 2019 | 20:12
Хоть бы не позорились так тупо и явно: кто же поверит, что уважаемые серьёзные люди мало того, что зачем-то хранят наркоту, так ещё и встают на куда более опасную в Путистане стезю - правозащиту ...
polikarpich 18 марта 2019 | 20:16
eduard53: А как им понять, идиотам с "ящиком" вместо головы?
Как же, правозащитнику только наркотой, блин, и заниматься! :-)
Да он улицу должен переходить всегда и исключительно только на красный, ибо всегда под прицелом и пристальным вниманием.
polikarpich 18 марта 2019 | 20:19
polikarpich: На зелёный, я имею в виду. Это для авто на красный.
valeria_illlinichna 18 марта 2019 | 20:01
Сейчас вся либеральная общественность поохает над этим наркодилером и забудет. Как забыли "режиссёра" Сенцова, "акциониста" Павленского, хероиню Украины (без ковычек, ей Порошенко настоящую медальку выдал) Савченко, того мемориальского педофила, как его там - весь этот вагон и маленькую тележку, с каждым прыгали как с писаной торбой - и где они сейчас в кричащих заголовках новостей Эха?
Либерасты, кого нового на потеху приготовили? Выпускайте на арену!
polikarpich 18 марта 2019 | 20:04
valeria_illlinichna: Зато авторов этого спектакля, ох, не забудем! Эт точно.
aleksei123m 18 марта 2019 | 20:01
Еще один "судья" данилккин, рангом пониже.
Система . Тут уже только международный требунал поможет.
len56 18 марта 2019 | 20:03
Товарищ Вышинский правильно говорил,что если надо-убьём,но главное,чтоб всё было по закону...И так по всей мухосранской округе
ded62ushka 18 марта 2019 | 20:05
А чо их хранить? Это специально заточенная статья.
nuanzin 18 марта 2019 | 20:08
Твари подлые.
unprejudiced 18 марта 2019 | 20:09
Для наркоторговца, в теперь осужденного так смело всегда можно называть, срок еще по божески дали
tatka25 18 марта 2019 | 20:20
unprejudiced: Ты что думаешь, дешёвая тупая шавка пригожинская на подсосе, что ты этого избежишь?
Да завтра ты там у ваших шакалов вдруг не понравишься и на тебя донос состряпают.
И вот ты уже с 10- граммами анаши и 5-ю граммами кокаина взят с поличным с наркотиками в размере распространения.
И вот твои 10 лет строгого.
И вот ты в душе среди голых мужиков в тату, которым пришла малява о том, что на воле ты прекрасно отсасывал куратору.
И...?
Домысли сам, дебил дешёвый.
polikarpich 18 марта 2019 | 20:22
unprejudiced: Ну, ты же смелый парень! Конечно, можешь называть. Тебе ничего за это не будет.
s_prime 18 марта 2019 | 20:14
Я вот одного не пойму, когда на беспредел, начнут люди отвечать беспределом??? Или так и будут, что называется хавать, несправедливые приговоры, подброшенные наркотики, чиновничью и судебную вседозволенность!!!?? Вы кто, ЛЮДИ или овцы, готовые только на заклание??????
eduard53 18 марта 2019 | 20:16
Дык, не зря ж тут нормального оружия не (про)дают нормальным людям ...
s_prime 18 марта 2019 | 20:22
eduard53: Согласен. Но есть ОЧЕНЬ много других вариантов!!!!
yan1806 18 марта 2019 | 20:18
Боже, какой позор и убожество! Полный крах и деградация правосудия! Сложившаяся система власти стала угрозой для общества!
yan1806 18 марта 2019 | 20:20
Посадить заведомо невиновного это несмываемый позор на карме судьи и всей банды лжецов!
leon1962 18 марта 2019 | 20:22
в самой Чечне никто не возмутился приговором-тоже запуганы-никто не может слова сказать.