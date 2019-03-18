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19:41, 18 марта 2019

Глава чеченского Мемориала Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения

Суд в Шали признал чеченского правозащитника виновным по делу о хранении наркотиков. Об этом говорится в приговоре судьи Мадины Зайнетдиновой. Оглашение приговора продолжалось десять часов.
Сам Титиев своей вины не признал.



Комментарии

35

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compare 18 марта 2019 | 19:43

кто бы сомневался..."схарчили" человека.............

polina_kss23 18 марта 2019 | 19:44

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ob_ebabchenka 18 марта 2019 | 19:49

Маловато будет. Простили на первый раз наркодилера.
Ну, до следующего...

tatka25 18 марта 2019 | 19:57

ob_ebabchenka: Следующим будешь ты. Вдруг неправильно вылижешь член куратора. И сразу станешь следующим. У тебя двести грамм кокаина найдут. Трепыхайся, гомосятина, поварская.

polikarpich 18 марта 2019 | 20:02

tatka25: Хватит с него и десяти грамм. У них напряги с "коксом" в последнее время. Скольких тонн лишились.

ob_ebabchenka 18 марта 2019 | 20:02

tatka25: О, привет, гастарбайтерша! Ты сегодня отсасывала или сортиры драила? Какая разнарядка? ;-)
Что с настроением, истеришь.

blahovdav 18 марта 2019 | 20:02

ob_ebabchenka: Если бы жмеринский суд рассмотрел дело о педофилии ипедерастизме плешивой крысы,то она справедливои пятнашечку могла бы обрести.... Она же не в живот,сука , младенцу целила....

len56 18 марта 2019 | 20:06

ob_ebabchenka: когда твоему ребёнку подбросят наркоту,посадят и потом будут трахать на зоне,тогда напиши пост с добрым юмором...

tatka25 18 марта 2019 | 19:44

Мадина Зайнетдинова. Не судья, а шавка на службе. На службе не у закона, а у телефона. Что приказали, то и присудила.
Запомним это имя и эту фамилию.
На всякий случай.

gerasik 18 марта 2019 | 19:47

твари...

liudmilaho 18 марта 2019 | 19:47

Значит, у них тоже решают по звонку. Спасибо Путину за это.

Позорники.

oleg_andreevich 18 марта 2019 | 19:50

Лицемерие апологетов шариата.

vladimirgornitsky 18 марта 2019 | 19:51

В 2009 году, 10 лет назад, сотрудницу Мемориала в Чечне, Эстемирову, просто убили (убийц, естественно, не нашли).
Нынче главу Мемориала просто сажают в тюрьму по ложному обвинению
Прогресс, однако.

tatka25 18 марта 2019 | 19:54

Тут одна рыдала намедни. Ольга. Егорова. Типа мосгорсуд. Типа они закон отправляет двадцать четыре часа в сутки, не смыкая глаз.
Знаем мы, как они "закон отправляют". Работа непыльная, вообще ничего делать не надо. Спустили обвинение, они его утвердили и прочитали. Вот и вся работа.
Извините, а почему же за такую вообще никакую работу, как простое перечитывание обвинительного заключения следственных органов, этим чтецам платят охрененную зарплату из наших налогов, на раннюю пенсию их отправляют и пенсия у них в 10-20 раз выше, чем у учителей, врачей, инженеров???
Да это же работа чтеца! Простого тупого чтеца. Умеет читать - вот и читает. Такую работу сумеет сделать любой, кто читать умеет.
Им зарплата минимальная положена. И пенсия в 65 лет.

hidaldo_hot 18 марта 2019 | 19:57

Человеку подбросили наркотики и осудили. Какое отношение к этому балагану и мерзости?

kryimzduik 18 марта 2019 | 20:00

Я одного не понимаю, зачем там заниматься правозащитой? Кого там защищать? Там же массовка с "Трудно быть богом" живет, средневековая.

eduard53 18 марта 2019 | 20:00

Всё же, покамест ещё смелости (или даже наглости) не хватает путистанским судейкиным,
чтоб осудить-посадить человека за правозащитную деятельность (читай - как врага народа),
им непременно надо обвинить-измарать жертву в социально себе понятно-близкой уголовке - наркоте, воровстве, педофилии и т.п.

eduard53 18 марта 2019 | 20:12

Хоть бы не позорились так тупо и явно: кто же поверит, что уважаемые серьёзные люди мало того, что зачем-то хранят наркоту, так ещё и встают на куда более опасную в Путистане стезю - правозащиту ...

polikarpich 18 марта 2019 | 20:16

eduard53: А как им понять, идиотам с "ящиком" вместо головы?
Как же, правозащитнику только наркотой, блин, и заниматься! :-)
Да он улицу должен переходить всегда и исключительно только на красный, ибо всегда под прицелом и пристальным вниманием.

polikarpich 18 марта 2019 | 20:19

polikarpich: На зелёный, я имею в виду. Это для авто на красный.

valeria_illlinichna 18 марта 2019 | 20:01

Сейчас вся либеральная общественность поохает над этим наркодилером и забудет. Как забыли "режиссёра" Сенцова, "акциониста" Павленского, хероиню Украины (без ковычек, ей Порошенко настоящую медальку выдал) Савченко, того мемориальского педофила, как его там - весь этот вагон и маленькую тележку, с каждым прыгали как с писаной торбой - и где они сейчас в кричащих заголовках новостей Эха?

Либерасты, кого нового на потеху приготовили? Выпускайте на арену!

polikarpich 18 марта 2019 | 20:04

valeria_illlinichna: Зато авторов этого спектакля, ох, не забудем! Эт точно.

aleksei123m 18 марта 2019 | 20:01

Еще один "судья" данилккин, рангом пониже.
Система . Тут уже только международный требунал поможет.

len56 18 марта 2019 | 20:03

Товарищ Вышинский правильно говорил,что если надо-убьём,но главное,чтоб всё было по закону...И так по всей мухосранской округе

ded62ushka 18 марта 2019 | 20:05

А чо их хранить? Это специально заточенная статья.

nuanzin 18 марта 2019 | 20:08

Твари подлые.

unprejudiced 18 марта 2019 | 20:09

Для наркоторговца, в теперь осужденного так смело всегда можно называть, срок еще по божески дали

tatka25 18 марта 2019 | 20:20

unprejudiced: Ты что думаешь, дешёвая тупая шавка пригожинская на подсосе, что ты этого избежишь?
Да завтра ты там у ваших шакалов вдруг не понравишься и на тебя донос состряпают.
И вот ты уже с 10- граммами анаши и 5-ю граммами кокаина взят с поличным с наркотиками в размере распространения.
И вот твои 10 лет строгого.
И вот ты в душе среди голых мужиков в тату, которым пришла малява о том, что на воле ты прекрасно отсасывал куратору.
И...?
Домысли сам, дебил дешёвый.

polikarpich 18 марта 2019 | 20:22

unprejudiced: Ну, ты же смелый парень! Конечно, можешь называть. Тебе ничего за это не будет.

s_prime 18 марта 2019 | 20:14

Я вот одного не пойму, когда на беспредел, начнут люди отвечать беспределом??? Или так и будут, что называется хавать, несправедливые приговоры, подброшенные наркотики, чиновничью и судебную вседозволенность!!!?? Вы кто, ЛЮДИ или овцы, готовые только на заклание??????

eduard53 18 марта 2019 | 20:16

Дык, не зря ж тут нормального оружия не (про)дают нормальным людям ...

s_prime 18 марта 2019 | 20:22

eduard53: Согласен. Но есть ОЧЕНЬ много других вариантов!!!!

yan1806 18 марта 2019 | 20:18

Боже, какой позор и убожество! Полный крах и деградация правосудия! Сложившаяся система власти стала угрозой для общества!

yan1806 18 марта 2019 | 20:20

Посадить заведомо невиновного это несмываемый позор на карме судьи и всей банды лжецов!

leon1962 18 марта 2019 | 20:22

в самой Чечне никто не возмутился приговором-тоже запуганы-никто не может слова сказать.

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