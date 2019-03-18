Иранский президент Хасан Роухани собирается подать в суд на Соединенные Штаты за введенные этой страной санкции
Как передает Reuters, иранский лидер отметил, что санкции США против его страны является преступлением и привели к росту инфляции.
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Как передает Reuters, иранский лидер отметил, что санкции США против его страны является преступлением и привели к росту инфляции.
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Комментарии7
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compare 18 марта 2019 | 19:45
в "басмачный"? выиграет шоколадку....
yralez 18 марта 2019 | 19:46
Это он у володина с дерипаской научился.
Россия , вперед !
Нам есть чем удивить мир.
timber_head 18 марта 2019 | 19:53
Забавные они все же, диктаторы. Постоянно орут о каком-то "вмешательстве в их внутренние дела", а вот США решили не вмешиваться вообще, даже не торговать с ними - и опять не слава богу. Опять США виноваты, что в "суверенных государствах" под их управлением этих диктаторов - полная задница.
efilika 18 марта 2019 | 19:54
Да ну? Работает, однако!
trans 18 марта 2019 | 20:13
Пусть у старика Кабаева поинтересуется, тот быстренько просветит что санкции только на пользу. Вон в России как воспарил после санкций отечественный производитель, любо-дорого смотреть!!!
jetsam 18 марта 2019 | 20:17
"в очередь, сукины дети" ©
@и привели к росту инфляции. @
жм, т.е. на путена тоже можно подавать - его антисанкции
рубль уронили по самое небалуй...