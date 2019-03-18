"Около полусотни известных личностей из разных стран призвали Путина выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»"

Около полусотни актеров, музыкантов, писателей и художников из разных стран призвали Владимира Путина выпустить косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье. Авторы обращения просят создать для животных более благоприятные условия, чем те, в которых они содержатся в бухте Средняя. Обращение подписали Памела Андерсон, Эдвард Нортон, Жан-Мишель Кусто, Илья Лагутенко и многие другие.