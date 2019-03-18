Около полусотни известных личностей из разных стран призвали Путина выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Около полусотни актеров, музыкантов, писателей и художников из разных стран призвали Владимира Путина выпустить косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье. Авторы обращения просят создать для животных более благоприятные условия, чем те, в которых они содержатся в бухте Средняя. Обращение подписали Памела Андерсон, Эдвард Нортон, Жан-Мишель Кусто, Илья Лагутенко и многие другие.
Комментарии16
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viteck 18 марта 2019 | 19:36
Пусть лично поведет их в открытое море. Как стерхов вел...
sirwalterscott 18 марта 2019 | 19:37
viteck: точно, может они его там в морской пучине и сожрут.
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ob_ebabchenka 18 марта 2019 | 19:54
Эти полсотни наркушников когда-нибудь были в Приморье и сможет ли хоть один из них показать Приморье на карте?
stopkran1969 18 марта 2019 | 20:06
viteck: не осилит, за ним могут ходить только ослик на афоне да невиданной глубины народ. У.китов мозг крупнее
nitsahon 18 марта 2019 | 19:38
и что интересно -> добрый дядя Бармалей таки выпустит этих животных из тюрьмы...а вот на то, чтобы выпустить на поруки Майкла Калви(со товарищи)+ прочих арестованных по псевдоэкон.преступлениям - у него ни сил, ни мозгов не хватит...
vbsvob 18 марта 2019 | 19:41
Интересно, за что китов и касаток запер в бухте Путин. Да ни за что, просто чтобы его за них просили и упрашивали. Как он любят, когда к нему обращаются с просьбой (прошением) проявить гуманность. А он такой скала-камень, кремень, несгибаемый, не поддаётся на уговоры. А типа, пусть молятся, надеются на чудо.
perestarok 18 марта 2019 | 19:58
vbsvob: " Как он любят, когда к нему обращаются с просьбой (прошением) проявить гуманность."
Я полагаю, что эти просители ему давно остое.енили. У кого летом мухи в квартиру залетят, обратитесь к Путину, чтобы он их выгнал из вашей квартиры.
lager23 18 марта 2019 | 19:42
У Путена нет души, он вурдалак, так куда всё пытаются достучатся?
idruker 18 марта 2019 | 19:51
Ну все. Теперь точно конец косаткам и белухам. Сидеть им там безвылазно. Путин не прогибается.
ki000999 18 марта 2019 | 19:54
Авторы обращения просят создать для животных более благоприятные условия, чем те, в которых они содержатся в бухте ......................................Авторы обращения, попросите и для россиян заодно создать более благоприятные условия, чем те, в которых живут россияне!!!
perestarok 18 марта 2019 | 19:54
"Около полусотни известных личностей из разных стран призвали Путина выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»"
А Путин заневолил не только народ Крыма, но и китовых?
klink 18 марта 2019 | 20:10
Интересно, почему заступаются за белух и касаток, а дельфинов игнорируют? А ведь их полно в дельфинариях.
eduard53 18 марта 2019 | 20:18
+ 100500 !!! Клёвая просьба !!!
Видать, уже ни для кого в мире не секрет, кто у нас тут паханчик всякого беспредела ...
okrokodile 18 марта 2019 | 20:19
...Вот, что интересно...Даже на пытках несчастных животных наживает политический капитал.
Ждёт, когда челобитную принесут и обозначат его всесилие и единоначалие.
Вообще святого ничего нет....Как и слов. Уже квартал прошёл...Боже правый...
fresh_breeze 18 марта 2019 | 20:23
"Обращение подписали Памела Андерсон..."
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Спасибо, милая, что напомнила о себе. Мы уж забывать стали твои... глаза.