Z Архив новостей новости
5 3 6 415
19:30, 18 марта 2019

Суд в Москве приговорил совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных к 8,5 и 6 годам лишения свободы

Суд в Москве приговорил совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных к 8,5 и 6 годам лишения свободы соответственно. Как передает ТАСС, они признаны виновными по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Реальный срок – 3,5 года – получила и третья фигурантка дела Нона Михай. Братьям Ерохиным также назначен многомиллионный штраф.



Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pepetz 18 марта 2019 | 19:38

Какая прелесть

polina_kss23 18 марта 2019 | 19:45

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: http://promoscash.com Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://promoscash.com

pravdatut 18 марта 2019 | 20:00

Всё садят и садят, а когда будут сообщать об освобождении из тюрмы ??

Самое обсуждаемое

Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 142 6 10210 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Барометр здравого смысла в среде европарламентариев Сам факт, что автор резолюции, в которой осуждают Россию за некие нарушения прав человека, представляет страну, в которой до сих пор существует позорный институт массового «негражданства», довершает комедию абсурда…

5 213 6 17259 13.03
Kес, рф, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 74 6 6903 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

В 2024 году мы будем наблюдать интересное единоборство не между либеральным и, условно говоря, пропутинским преемником, а между преемником пропутинским и условным Грудининым…

5 154 6 15129 15.03
#слушать 01:43:30 8читать ;смотреть $скачать 23.7 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 93 6 9310 17.03
Блоги

МИД РФ: Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле Комментарий в связи с окончанием действия Большого договора 1997 года между Россией и Украиной

5 161 6 18300 12.03
Kукраина, рф, документы, политика, мид, события
Блоги

Возле российского посольства в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова На церемонии присутствовали представители городских властей и дочь политика Жанна…

5 56 6 6455 15.03
Kнемцов, украина, общество, события
Блоги

Иржи Юст чешский журналист

Нам НАТО надо! Некоторые российские имперцы, вероятно, уронят слезу, что у Москвы уже не получится безбоязненно захватить страны Центральной и Восточной Европы. Зато для Чехии это настоящий праздник свободы…

5 92 6 11014 12.03
Kнато, чехия, политика, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мечети в Крайстчерче залиты кровью Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества…

5 126 6 15239 15.03
Kновая зеландия, терроризм, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я полагаю, что Немцов был убит в результате заговора, инициаторами которого выступили службы безопасности Украины…

5 100 6 12430 13.03
#слушать 34:51 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kобщество, власть, политика
Голосование
Какую информацию вы бы скорее хотели узнать от американских расследователей?
5 83 6 10672 13.03
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 179 6 26025 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Кто считает, что «Крымнаш», российский, что вопрос закрыт  — ну, значит, вопрос закрыт…

5 84 6 12271 17.03
#слушать 48:40 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, передачи, видео
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Гражданский форум. Мысли о будущем Последствия наступят лет через десять, когда мы потеряем темпы и конкурентоспособность. И это прямым образом скажется на жизни каждого москвича…

5 38 6 5706 15.03
Kмосква, инфраструктура, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 386 6 57356 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

+ В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» Нынешние беспорядки стали одними из самых жестких. В полицию летели булыжники с мостовой, крушились уличные киоски, горели покрышки, повсеместно взрывались петарды и дымили шашки, применяемые в ответ для рассредоточения толпы…

5 40 6 6199 16.03
8читать ;смотреть
Kобщество, протесты, франция, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Власти Псковской области решили разобраться в истории с травлей семьи, которая попросила помощи у президента По распоряжению губернатора, в деревню Томсино направлена комиссия

5 13 6 30828
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Режим будет умирать долго и тяжело. У него очень солидные сиделки. У него очень хорошая реанимационная аппаратура, у него мощные нянечки. Один кошмарный злодей Пригожин чего стоит…

5 116 6 127362 13.03
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, видео, передачи, политика
Голосование
Какую информацию вы бы скорее хотели узнать от американских расследователей?
5 82 6 10623 13.03
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Не власть, а одна большая семья Мы здесь у себя в России такого спрута вырастим, весь Кавказ вздрогнет — населим в России «хлебные» должности родственниками, крестными, их дружками, подругами и любовницами…

5 229 6 301939 14.03
Kвласть, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионер из Газпрома Пенсионер из Газпрома Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам всё приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли…

5 218 6 246335 14.03
8читать ;смотреть
Kкоррупция, власть, рф, политика, расследования, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7698101
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3949967

Сегодня в эфире