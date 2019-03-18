Суд в Москве приговорил совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных к 8,5 и 6 годам лишения свободы
Суд в Москве приговорил совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных к 8,5 и 6 годам лишения свободы соответственно. Как передает ТАСС, они признаны виновными по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Реальный срок – 3,5 года – получила и третья фигурантка дела Нона Михай. Братьям Ерохиным также назначен многомиллионный штраф.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pepetz 18 марта 2019 | 19:38
Какая прелесть
polina_kss23 18 марта 2019 | 19:45
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: http://promoscash.com Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://promoscash.com
pravdatut 18 марта 2019 | 20:00
Всё садят и садят, а когда будут сообщать об освобождении из тюрмы ??