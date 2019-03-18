Суд в Москве приговорил совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных к 8,5 и 6 годам лишения свободы соответственно. Как передает ТАСС, они признаны виновными по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Реальный срок – 3,5 года – получила и третья фигурантка дела Нона Михай. Братьям Ерохиным также назначен многомиллионный штраф.