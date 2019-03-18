Голландская полиция скорректировала данные относительно пострадавших в результате стрельбы в трамвае в Утрехте
В твиттере правоохранительных органов говорится, что пострадали не 9, а 5 человек, жертв по-прежнему 3.
Подозреваемый с места преступления скрылся, полиция разыскивает 37-летнего выходца из Турции. Уровень террористической угрозы в Утрехте повышен до максимального.
Комментарии2
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nikylin 18 марта 2019 | 19:36
То, что уменьшилось количество пострадавших это хорошо, но факт остается фактом - даже такая тихая и безопасная Голландия уже не тихая и нет безопасная.
polina_kss23 18 марта 2019 | 19:46
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