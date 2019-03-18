Голландская полиция скорректировала данные относительно пострадавших в результате стрельбы в трамвае в Утрехте

В твиттере правоохранительных органов говорится, что пострадали не 9, а 5 человек, жертв по-прежнему 3.

Подозреваемый с места преступления скрылся, полиция разыскивает 37-летнего выходца из Турции. Уровень террористической угрозы в Утрехте повышен до максимального.