Суд в Москве освободил из-под стражи живущего в России американца Гейлена Грандстаффа
Его обвинили в контрабанде наркотиков после того, как он купил в иностранном интернет-магазине чистящее средство, содержащее запрещенный в России препарат. Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Антон Омельченко, дело возвращено прокурору.
Солнцевский суд Москвы освободил из-под стражи американца Гейлена Грандстаффа, обвиненного в контрабанде наркотиков после покупки чистящего средства, которое содержит запрещенный в России препарат. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Антон Омельченко.
«Сегодня Солнцевский районный суд Москвы рассмотрел вопрос и возвратил дело прокурору. Было принято решение об отмене полной меры пресечения ввиду заключения под стражу. Грандстафф был выпущен в зале суда», — сказал он. А.Омельченко отметил, что, хотя суд изменил меру пресечения, следственное дело не прекращено, и судебное разбирательство будет продолжено.
Г.Грандстафф был арестован летом 2017 года после заказа в интернет-магазине чистящего средства, содержащего гамма-бутиролактон, который внесен в список запрещенных на территории РФ препаратов.
Дата следующего заседания суда пока неизвестна. В следственном изоляторе гражданин США провел больше полутора лет.
Комментарии8
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polina_kss23 18 марта 2019 | 19:06
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compare 18 марта 2019 | 19:08
если бы не знал,где живешь,посчитал бы такую новость издевательством над здравым смыслом и фейком,злой шуткой,поклепом,чем угодно,но никак не реально происходящим...."ад-наш"?
jersey_dude 18 марта 2019 | 19:16
Зачем фашиста освободили? Он ведь против нашей Новороссии! И скажет что Крым не наш!
compare 18 марта 2019 | 19:30
jersey_dude: как он может быть против сказки?ты совсем уже очумел от энуреза?
valeria_illlinichna 18 марта 2019 | 19:46
На американщине это вещество запрещено FDA к распространению в 1990 году.
com30 18 марта 2019 | 19:46
Страна непуганых идиотов...
То есть кроме хозяйственного мыла 72% в стране Скрепоноссия, другие чистящие средства строго запрещены!
Achtung verboten! Ich werde schießen!
Ну да, если местные аборигены добывают спирт их крема для обуви, то и американец обязательно бы добыл запрещенный препарат из моющего средства.))
Ведь все растворители от ацетона и до γ-бутиролактона, можно превратить в наркотик, и конечно же каждый встречный-поперечный знает как это делать и только тем и занимается, как массово оптом покупает ящики с бытовой химией и выковыривает из нее миллиграммы запрещенного хим.растворителя.
А ничего, что ацетон и это вещество, в достаточном кол.ве содержится в концентрате вина, из которого в Скрепоноссии делают "элитные" марочные вина? ))
Если порытся, то и в настойке боярышника, наверняка можно при желании найти этот хим.вещество, но "Боярышник" это наше все, элитный брендовый национальный напиток Скрепоноссии!
monik_7 18 марта 2019 | 19:52
В России американцев по пальцам пересчитать, а вот в США учатся тысячи студентов из России, рожают тысячи русских мамаш -есть кого похватать и пересажать. А можно прямо на границе брать - и нары. А с другой стороны я только посадки таких американцев, которые предпочитают жить в России чтобы не платить налоги на родине. Туда и дорога.
oleg_andreevich 18 марта 2019 | 19:52
А в США его бы сразу расстреляли.