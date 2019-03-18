Суд в Москве освободил из-под стражи живущего в России американца Гейлена Грандстаффа

Его обвинили в контрабанде наркотиков после того, как он купил в иностранном интернет-магазине чистящее средство, содержащее запрещенный в России препарат. Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Антон Омельченко, дело возвращено прокурору.

Солнцевский суд Москвы освободил из-под стражи американца Гейлена Грандстаффа, обвиненного в контрабанде наркотиков после покупки чистящего средства, которое содержит запрещенный в России препарат. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Антон Омельченко.

«Сегодня Солнцевский районный суд Москвы рассмотрел вопрос и возвратил дело прокурору. Было принято решение об отмене полной меры пресечения ввиду заключения под стражу. Грандстафф был выпущен в зале суда», — сказал он. А.Омельченко отметил, что, хотя суд изменил меру пресечения, следственное дело не прекращено, и судебное разбирательство будет продолжено.

Г.Грандстафф был арестован летом 2017 года после заказа в интернет-магазине чистящего средства, содержащего гамма-бутиролактон, который внесен в список запрещенных на территории РФ препаратов.

Дата следующего заседания суда пока неизвестна. В следственном изоляторе гражданин США провел больше полутора лет.