Налоговики совместно с ФСБ проводят обыски у продавцов красной икры и морепродуктов в трех регионах
В том числе спецслужбы изучают документацию сети магазинов «Красная икра».
Проверку индивидуальных предпринимателей и организаций, которые торгуют красную икрой и рыбой – официально они не называются – в ФНС объяснили борьбой с агрессивными схемами ведения деятельности. В ведомстве также говорят, что хотят установить реальных производителей морепродуктов, передает агентство ТАСС. В свою очередь собеседник агентства «Интерфакс» говорит, что речь идет об обысках в столичных офисах сети магазинов «Красная икра», ее складах и связанных с ней организациях в Приморье и на Сахалине. По словам источника, у спецслужб и налоговиков есть вопросы по уплате налогов и возможному участию в сомнительных операциях. Он отметил, что «Красная икра» является чуть ли не единственной крупной компанией на столичном рынке, не принимающей для оплаты пластиковые карты. Кроме того, собеседник агентства рассказал, что сеть раздроблена на несколько юрлиц. Сам ритейлер, согласно его сайту, учрежден компанией «Сахалин рыба», базирующейся в Хабаровске.
Тем временем в компании «Красная икра» связывают обыски со своей жалобой на налоговиков. В ритейлере утверждают, что до сих пор не получили акты проведенной ранее налоговой проверки.
Комментарии12
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peresvet73 18 марта 2019 | 19:06
Peredel рынка
polina_kss23 18 марта 2019 | 19:07
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a_111111 18 марта 2019 | 19:11
Ну компания очень сомнительная...
platonnekafrin 18 марта 2019 | 19:13
Все нарушения в ООО "Икра" от того, что ни семья ФНС, ни семья ФСБ, ни даже двоюродный внучек Ролдугина не владеют в "Икре" контрольным пакетом. Забыли в "Икре", что Дон велел делиться.
tina56 18 марта 2019 | 19:31
Да, силовиков, как грязи, аппетиты растут, нефти на всех не хватает, в ход идёт отжим бизнеса. Изымут печати компаний, как некогда у Браудера, и получится юридическая экспроприация.
Пострадавшие на досуге могут вспомнить Ходорковского, Каменщика, пекарни булочек с маком, Евтушенкова, владельцев снесённых ларьков и, особенно, Мартина Нимёллера, который сокрушался, когда пришли за ним, а говорить уже было некому. И никто недавно не спросил путина на заседании РСПП о сидельце Калве.
Всё нормалёк. Чем хуже тем лучше.
okrokodile 18 марта 2019 | 19:48
tina56: Фурер неуправляем. Его хунтята сами не понимают, что пациент хочет.
Нижестоящие всё понимают, но не влияют. Донные тащят всё, что ни попадя перед концовкой. Все всё понимают и тащят напоследок. Конкретика ничто, процесс всё.
balya 18 марта 2019 | 20:07
okrokodile: А "им", похоже, уже наплевать, что "он" хочет, для "них" важно, что "они" хотят...И важно уже давно понять, когда Путин говорит "хватить кошмарить бизнес", это означает ровно то, что давление необходимо усилить.
lager23 18 марта 2019 | 19:47
Икра?
В этой стране её может продавать исключительно Вротенберг!
vetberg 18 марта 2019 | 19:55
Тварюги!Самый хороший магазин был!Ну этим уродам надо все разрушить!
perestarok 18 марта 2019 | 20:00
" Налоговики совместно с ФСБ проводят обыски у продавцов красной икры и морепродуктов в трех регионах"
Обнаружили, что красная икра так долго хранилась, что стала чёрной.
croaker 18 марта 2019 | 20:02
Фээсбэшников и налоговиков потянуло на красненькое: недавно шмонали "Красное и белое", а теперь магазины по продаже красной икры.
okrokodile 18 марта 2019 | 20:11
croaker: Их теперь надо называть ФСНБэшники, ибо корки обоих ведомств есть у всех. Чего там сортировать. После бани.