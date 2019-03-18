" Налоговики совместно с ФСБ проводят обыски у продавцов красной икры и морепродуктов в трех регионах"

В том числе спецслужбы изучают документацию сети магазинов «Красная икра».

Проверку индивидуальных предпринимателей и организаций, которые торгуют красную икрой и рыбой – официально они не называются – в ФНС объяснили борьбой с агрессивными схемами ведения деятельности. В ведомстве также говорят, что хотят установить реальных производителей морепродуктов, передает агентство ТАСС. В свою очередь собеседник агентства «Интерфакс» говорит, что речь идет об обысках в столичных офисах сети магазинов «Красная икра», ее складах и связанных с ней организациях в Приморье и на Сахалине. По словам источника, у спецслужб и налоговиков есть вопросы по уплате налогов и возможному участию в сомнительных операциях. Он отметил, что «Красная икра» является чуть ли не единственной крупной компанией на столичном рынке, не принимающей для оплаты пластиковые карты. Кроме того, собеседник агентства рассказал, что сеть раздроблена на несколько юрлиц. Сам ритейлер, согласно его сайту, учрежден компанией «Сахалин рыба», базирующейся в Хабаровске.

Тем временем в компании «Красная икра» связывают обыски со своей жалобой на налоговиков. В ритейлере утверждают, что до сих пор не получили акты проведенной ранее налоговой проверки.