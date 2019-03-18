По факту смерти мальчика-аутиста, оставленного одного в захламленной квартире в Москве, возбуждено уголовное дело

По факту смерти семилетнего мальчика-аутиста, оставленного одного в захламленной квартире в Москве, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова, следователи проверят полноту полученного ребенком лечения, допросит родителей и медработников. Ранее сообщалось, что мальчик страдал аутоиммунным заболеванием. Он почти не выходил из квартиры, его мать редко приходила домой, а бабушка приносила с улицы мешки мусора.