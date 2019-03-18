Совет по правам человека будет следить за правоприменением законов о фейковых новостях и оскроблении госсимволов

Совет по правам человека будет следить за правоприменением законов о фейковых новостях и оскроблении государственных символов. Это нужно, чтобы сформулировать их корректировки, если появится такая возможность,— сказал «Эху Москвы» глава совета Михаил Федотов.

Михаил Федотов добавил, что сожалеет о принятии этих законов вопреки советам СПЧ.