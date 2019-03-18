Совет по правам человека будет следить за правоприменением законов о фейковых новостях и оскроблении госсимволов
Совет по правам человека будет следить за правоприменением законов о фейковых новостях и оскроблении государственных символов. Это нужно, чтобы сформулировать их корректировки, если появится такая возможность,— сказал «Эху Москвы» глава совета Михаил Федотов.
Михаил Федотов добавил, что сожалеет о принятии этих законов вопреки советам СПЧ.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
torswen 18 марта 2019 | 19:03
жалкое, лживое, трусливое )(уйло
polina_kss23 18 марта 2019 | 19:07
Мальчики, плизз ❤️, нужны зрители на трансляцию!
Танцую стриптиз первый раз, начинаю через 15 минут))
Если не сложно - заходите и просто смотрите http://promoscash.com
Мой ник на сайте polina_kiss23
danko_pedro 18 марта 2019 | 19:10
torswen: свинорыл. Где рисованный Тролль? В лесенку мимо проскочил? Опять?
polikarpich 18 марта 2019 | 19:16
danko_pedro: Кого тебе ещё надо? Ты же нарисовался? Ты тролль? Ну вот!
Кстати, а флаг наш, госсимвол, он власовский или нет?
okrokodile 18 марта 2019 | 19:29
polikarpich: ...:)))....+++
danko_pedro 18 марта 2019 | 19:44
polikarpich: хокол не дёргайся.
stalin_vechno_zhiv 18 марта 2019 | 20:14
Надеюсь, что каждый случай применения этого закона все СМИ, считающие себя независимыми, будут подробно изучать буквально под микроскопом. Это добавит объективности в восприятие народом нынешней власти и тех законов, которая она принимает. А это в свою очередь должно повлиять на рейтинги и результаты выборов.
g_ee_e_p 18 марта 2019 | 20:17
polikarpich: Ну если бы этот флаг придумал Власов, то он был бы его. А так, нет, разве непонятно.
okrokodile 18 марта 2019 | 19:32
danko_pedro: Кстати, Пердо, даю подсказку (из соседнего окопа): Будет ли фейк называть вас прижопинских - Троллями? Пригожинскими? Если иное не доказано судом?"
Представляешь, скока бабосов вам по 7% отсыпят с каждого штрафанутого? Прижопину скази, лады, муля?
danko_pedro 18 марта 2019 | 19:44
okrokodile: муля хоклотролль. Вешайся.
okrokodile 18 марта 2019 | 19:53
danko_pedro: :))...В окопе не на чем. И колонна мешает.
danko_pedro 18 марта 2019 | 19:08
torswen: ну что бабушка данко_ сливайте воду.
lager23 18 марта 2019 | 19:36
danko_pedro: кремлебот, пригожинин повар, бизнесмен или сексот, вы же должны знать подноготную своего шефа?
danko_pedro 18 марта 2019 | 19:46
lager23: хохлобот ты чего биленов объелся?
lager23 18 марта 2019 | 20:13
danko_pedro: Все мы ангелы, пока сам дъявол в зеркале не подмигнёт…
evgolius7 18 марта 2019 | 19:08
Одного не пойму...а нафига он вообще-то нужен?
Глисте приятно сидеть в попе.
ansata 18 марта 2019 | 19:05
Уважаемые и не очень уважаемые члены СПЧ, вы до сих пор ничего не поняли?
sbk 18 марта 2019 | 19:13
ansata: Такая должность... А вообще-то пора уже распускать этот СПЧ. За ненадобностью.
ansata 18 марта 2019 | 19:16
sbk: Ровно как и все софреды с думами.
tomosekfekalniy 18 марта 2019 | 19:07
Очередная попаболь либерды !)))
piterrr 18 марта 2019 | 19:16
Вот так ублюдошное чмо Федотов со своей шайкой под этикеткой "Совет по правам человека" будет вылизывать за паёк у своего хозяина швали гэбистской, которая как раз этими самыми "правами человека в РФ" подтирает своё гэбистское очко!
kara 18 марта 2019 | 19:17
АУ! Эхо!
Путин приезжал в Крым или нет? Электростанции запускал или нет?
polikarpich 18 марта 2019 | 19:19
kara: С ворованными турбинами? Те, кто "ящик" смотрел, говорят, показывали.
"Он сказал "Поехали!" и махнул рукой."
danko_pedro 18 марта 2019 | 19:47
polikarpich: помахай телепалом. Может у тебя получится. Поли харкыч.
okrokodile 18 марта 2019 | 20:24
danko_pedro: Што жеманишься, пративный? Ишь, как губья поджал. "Ты скажи, ты скажи. Ты скажи чё те надо? Может дам, может дам, чё ты хошь..".
mas_mas 18 марта 2019 | 19:27
Я достал из шкафа старые записи Жванецкого, Хазанова, Карцева и Ильченко, не много Райкина, Альтова и Трушкина. Буду теперь слушать на мп3, в наушниках. Это моя им фига.
buzukin079 18 марта 2019 | 19:58
mas_mas: Фига это еще што! Тебе еще надо выполнить обряд гиюр :) Тогда будешь понимать евроюмор в оригинале! Как - фига в кармане при деле? Гондурас почесываешь? А то фуле он без дела болтается, мелкий, но по три? Давай-давай :)
lager23 18 марта 2019 | 19:30
На сегодняшний день при зрелом путинизме институтам власти можно не верить, это слишком наивно!
locked 18 марта 2019 | 19:46
Ну сказал этот Федотов "будем следить". Он же не сказал "бороться" за каждого наказанного, встречаться с президентом... А следить, ну это как за голубями можно следить из окошка)) Не более того.
nikolaitschi 18 марта 2019 | 19:58
Помню как Сергей Иванов рассказывал, как несколько лет наблюдал за хищениями в Роскосмосе, за которые так никого, по-моему, и не осудили. Появился еще один присматривающий. Будем наблюдать!
sparky 18 марта 2019 | 20:23
Один властный г-н несколько лет тщательно следил, как воруют деньги на ГЛОНАСС. Он отследил, и деньги успешно своровали.
У вас успехи в слежении будут такого же уровня.