Игорь Малашенко похоронен на Троекуровском кладбище Москвы

Проститься с одним из основателей НТВ и политтехнологом пришли его близкие, друзья и коллеги.

Ритуальный зал Троекуровского кладбища был заполнен солнечным светом. Возле открытого гроба черно-белый портрет Малашенко. Вокруг — цветы и венки, в том числе, от детей. Старшая дочь Елизавета почти всю церемонию просидела рядом. На двух телеэкранах крутили фотографии покойного из разных лет и разных эпох. Вот Малашенко в студенческие годы, здесь Малашенко с Евгением Киселевым во времена первого НТВ, Малешенко — любящий отец, Малашенко – счастливый муж.

Пришедших на прощание раздели на две группы. Слева от гроба, те, кого Малашенко любил, знал лично или работал вместе, по правую сторону – журналисты и съемочные группы, которые пришли по служебной необходимости. Одним из немногих, кто согласился пообщаться с прессой, был глава Альфа-банка Петр Авен.

Вдова Малашенко Божена Рынска выглядела растерянной и подавленной. Она ходила по залу, несколько раз подходила к микрофону и напоминала собравшимися про судебные тяжбы с бывшей женой и про депрессию, которая обострилась у Малашенко, и, по ее мнению, стала причиной трагедии. Выступавших было немного. Один из них попросил не осуждать покойного за его непростой выбор.

Большинство пришедших – Евгения Альбац, фотограф Юрий Рост, дочь Ельцина Татьяна Дьяченко, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, те, кто работал с Малашенко на телевидение и те, кто вел с ним избирательные кампании — стояли молча.

Церемония заняла не больше получаса. Когда сотрудники ритуального зала собирались закрыть гроб, их остановила вдова. Божена Рынска бросилась к телу своего супруга, несколько раз поцеловала его в лицо и руки и зарыдала. Женщину отвели в сторону и попытались успокоить. Через несколько минут траурная процессия вышла из зала двинулась вглубь кладбища к могиле.

Игорю Малашенко было 64 года.