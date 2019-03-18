Апелляционный суд Украины подтвердил введенный ранее мораторий на переименование проспекта генерала Ватутина

На переименовании проспекта в честь Романа Шухевича – одного из лидеров УПА (организация запрещена в России), настаивала партия «Свобода». Герой Советского Союза Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны участвовал во множестве военных операций, в том числе и по освобождению Киева.