Апелляционный суд Украины подтвердил введенный ранее мораторий на переименование проспекта генерала Ватутина
На переименовании проспекта в честь Романа Шухевича – одного из лидеров УПА (организация запрещена в России), настаивала партия «Свобода». Герой Советского Союза Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны участвовал во множестве военных операций, в том числе и по освобождению Киева.
Комментарии9
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polina_ks23 18 марта 2019 | 18:34
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perelmuter 18 марта 2019 | 18:45
Выборы?
ob_ebabchenka 18 марта 2019 | 18:59
Неправильно.
Бандеровская хунта не достойна иметь проспекты с именем Героя Ватутина.
Даже проспект имени мрази шухевича для скакелов будет слабовато. А вот проспекы, улицы площади имени гитлера, геббельса, ПОРНАСА - самое то!!!
polikarpich 18 марта 2019 | 19:02
ob_ebabchenka: К Полине заходил уже? ;-)
А то она там пляшет, а ты тут с "бандеровцами" всё воюешь. Не Захарова, конечно, но всё же...
compare 18 марта 2019 | 18:46
и не надо переименований,этот человек заслужил такую честь...
fresh_breeze 18 марта 2019 | 19:35
compare:
Бесспорно, Ватутин заслужил такую честь. Но не в Киеве, где заправляет нацистская хунта.
Получается, что сейчас Ватутин такой же герой для тех бандюков, что и Бандера. Это ли не оскорбление его памяти?
Напомню, Ватутин погиб от пули укронацистов.
bandera 18 марта 2019 | 19:23
Медведчук через деньги Путина финансирует агента КГБЕ Дуремара Гордона!
pravdatut 18 марта 2019 | 19:28
Пусть побудет, потом переименуем на "Гибель СССР".
com30 18 марта 2019 | 19:55
Для кого бабушка, а для кого теща.
Ватутин, не относится к героям Украины, даже наоборот.
Не дело этого суда вмешиваться в коммунальное хозяйство Киева.
Выходит еще не до конца провели люстрацию 5 й колоны, значит нужно лучше приглядеться к лицам.