Поправки ко второму чтению законопроекта о суверенном интернете поступили в профильный комитет Госдумы
Как заявил «Интерфаксу» председатель информационного комитета Госдумы Леонид Левин, от правительства поправок не поступало.
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Как заявил «Интерфаксу» председатель информационного комитета Госдумы Леонид Левин, от правительства поправок не поступало.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...
Комментарии7
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polina_ks23 18 марта 2019 | 18:34
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evgolius7 18 марта 2019 | 18:48
Эти падлы вряд ли остановятся.
Вслед за законом «Об оскорблении клишаса» они примут законы:
«Об оскорблении единственного Авианосца», танка Армата, ракеты Авангард, системы водоснабжения и канализации, дорог федерального значения и «Об надругательстве над мультфильмами Путина.
Кроме того, депутаты примут законы:
"О запрете неуважения пенсионной реформы и повышения НДС", "О запрете непочтения дорожных ям", "О непочтительности к повышению тарифов ЖКХ", "О дерзости в адрес цен на бензин" и "О запрете пренебрежения пальмовым маслом в продуктах питания".
Работы непочатый край...
agamasat 18 марта 2019 | 18:45
Суверенного Интернета не может быть. Назовите это как угодно, но не тем, что называется глобальной сетью. Выколите себе глаза, проткните уши, облейте себя кислотой, чтобы не видеть, не слышать и не осязать - вот это и будет то, что вы сейчас называете "суверенным Интернетом".
sasass 18 марта 2019 | 18:45
Очень страшен в России настоящий Интернет...
sbk 18 марта 2019 | 18:49
Стране "суверенной демократии" - суверенный интернет!
Суверенное ТВ!
Суверенные новости!
nerobot 18 марта 2019 | 18:51
А в чём, собственно, состоят эти поправки?
Или для читателей ЭХА это не важно?
okrokodile 18 марта 2019 | 19:26
...5-я колонна на почтовый дилижанс напала. Сапаки, тля.