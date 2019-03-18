В РПЦ утверждают, что передача Андроникова монастыря церкви не зависит от мнения музея Рублева, который там базируется

Как заявила ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения, вопрос о передаче объекта решается не музеем и не Министерством культуры, а исключительно Росимуществом. Согласия музея не требуется. Ранее патриарх Московский Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать в собственность РПЦ Спасо-Андроников монастырь. В одном из его зданий находится музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Руководство музея против передачи возражает.