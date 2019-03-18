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18:31, 18 марта 2019

В РПЦ утверждают, что передача Андроникова монастыря церкви не зависит от мнения музея Рублева, который там базируется

Как заявила ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения, вопрос о передаче объекта решается не музеем и не Министерством культуры, а исключительно Росимуществом. Согласия музея не требуется. Ранее патриарх Московский Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать в собственность РПЦ Спасо-Андроников монастырь. В одном из его зданий находится музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Руководство музея против передачи возражает.



Комментарии

14

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polina_ks23 18 марта 2019 | 18:33


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ostapba 18 марта 2019 | 18:58

polina_ks23: а ты подтверждаешь что культура и религия на России не совместимы??
..хоть ты и не руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения но ты подтверждаешь что аопрос о передаче объекта решается не музеем и не Министерством культуры??
Кан-кан можешь сбацать у амвона??
Тады приду и шампанского от Кисы прихвачу.
МЗШВ даже..

danko_ 18 марта 2019 | 18:34

Воры в РПЦ не только на Заповеди и Бога плюют, но и на Конституцию.
Заставить этих ненасытных в жадности попов платить налог на имущество и землю и не оплачивать их содержание из бюджета, так сразу награбленное вернут.

post_v 18 марта 2019 | 18:37

danko_:
=======
РПЦ использует известный принцип российских хозяйствующих субъектов - "приватизация прибылей и национализация убытков".
РПЦ ничего просить не хотела до реставрации за счет федерального бюджета

Взывать к совести "сотрудников" этого ООО РПЦ бессмысленно.

evgolius7 18 марта 2019 | 18:45

post_v:
РПЦ тепло при царях...они всегда договариваются с царями...
В Библии есть высказывание о том, что двум богам одновременно служить невозможно. Одному господину придется служить усердно, а другому вполсилы. Нельзя служить Богу и Мамоне.

post_v 18 марта 2019 | 18:47

post_v:
========
до 1991 года никакого присутствия РПЦ на Курилах вообще не было

на острове Кунашир после 1991 года деревянное здание клуба в Южно-Курильске перестроили в церковь.
и огородили церковный участок железной оградой.
а потом в 2012 году по соседству построили вторую церковь – каменную.
и второй церковный участок тоже огородили!

какая там еще "симфония властей"?
в Англии в 15 веке это называлось огораживанием...

mag_1 18 марта 2019 | 18:52

оказывается, при Советской власти церкви не разрушали , а просто перестали их содержать и они сами стали исчезать! Вот и сейчас зачем государство содержит их за наш счет? пусть верующие сами и содержат!и реставрируют!

lager23 18 марта 2019 | 18:53

Согласия музея не требуется.....
/////////
....Конечно, это зависит от человека, который узурпировал власть в России!

kunst54 18 марта 2019 | 18:54

Хамы в рясах!

svetalana 18 марта 2019 | 18:55

Охамели толстомясые.

(комментарий скрыт)

eduard53 18 марта 2019 | 19:00

Вот интересно, сталинская (и доселе ваще кремлядская) репеце только жрёт, то бишь отгрызает на халяву жирные куски, или что-нить кому-нить и отдаёт-жертвует?
ИМХО, Христа только позорит зажравшаяся ...

ed10075 18 марта 2019 | 19:03

Нано-поп беспредельничает. Украинские приходы просрал, так теперь за счет музеев восполняет утраченное.

bbob 18 марта 2019 | 19:24

Мы вас выселим и на ваше мнение нам накласть

prospero123 18 марта 2019 | 20:23

Ха-ха.
Церковь среди себя провела референдум и присоединила к себе пресловутый монастырь.
Кто против, те русофобы и фашисты.
Жрите, не обляпайтесь, любители фресок Андрея Рублева.
А то, не ровен час, снег башка попадет.. савсем мертвый будете.

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