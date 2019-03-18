3 человека погибли, 9 ранены в результате стрельбы, открытой в городском трамвае в голландском Утрехте
Полиция разыскивает 37-летнего выходца из Турции, его фотография уже распространена в местных СМИ. По сведениям Би-би-си, подозреваемый ранее уже задерживался по подозрению в причастности к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ. Между тем, сотрудники антитеррористического подразделения полиции проводят в Утрехте спецоперацию. Они ворвались в здание, которое может иметь отношение к дневной атаке.
Комментарии12
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polina_ks23 18 марта 2019 | 18:33
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smith0n 18 марта 2019 | 19:02
Слышала polina_ks23? - вон в этой гнилой содомистской клоаке двуличного потребительского скота гейр0пе геев убыло аж на 3 (три) штуки - горе то какое! ((( - а ты значит не смотря на это на своей письке заработать вознамерилась?- стыдись!
tomosekfekalniy 18 марта 2019 | 18:36
Хорошо то как в Европе ... колонизаторы выгребают ... и это радует !
len56 18 марта 2019 | 19:15
tomosekfekalniy: Когда твоего ребёнка или мать с женою пристрелят в трамвае,тогда и радуйся,урод!
haldey 18 марта 2019 | 18:41
А они думали, что им за это ничего не будет и продолжали выкачивать ресурсы... Но всему приходит конец. Конец западу грядет ужасный, они привыкли обращаться с целыми народами, как с тараканами, а теперь получите..., распишитесь...
Ну хоть теперь то вы понимаете, что вы натворили, еуропейцы?
polsan 18 марта 2019 | 18:47
haldey: "Конец западу грядет ужасный" - старые песни о главном! ))
Это поют уже лет сто! ))) Доживёшь ли,haldey, до этого ужасного конца лично ты?! ))
varlam59 18 марта 2019 | 18:58
polsan: Если вы не слепой и тупой, то не можете не видеть и не понимать, что запад уже не тот, что был прежде и деградирует не по дням, а по часам. И ваши занятия самообманом никак на реальность не повлияют.
Вывод: правы были все, кто предрекал западу такую судьбу.
polsan 18 марта 2019 | 19:14
varlam59: Вы поживите лет двадцать на Западе, где скупили недвижимость, самые известные и малоизвестные :) российские чиновники и бизнесмены , а потом если Вы не слепой и не тупой, мы с вами поговорим!
len56 18 марта 2019 | 19:18
polsan: haldey-просто мастурбирующий тролль...из тех дешёвок,что поют про конец доллара или конец США с Европой...уже диван пропердел с этими песнями.
smith_1984_ 18 марта 2019 | 18:52
Ужасно .
pikabulk 18 марта 2019 | 18:54
Брексит, межрасовая ненависть, мандан во Франции, буза в Сербии, давление на Германию.. Не кажется что кто то раскачивает ЕС? Россию не предлагать. Петрова с Васечкиным не было на камерах...
aswarsp 18 марта 2019 | 19:39
Зачем ищут? Наверное, чтобы пособие увеличить? Или хотят узнать, не оскорбил ли кто его чувства?