3 человека погибли, 9 ранены в результате стрельбы, открытой в городском трамвае в голландском Утрехте

Полиция разыскивает 37-летнего выходца из Турции, его фотография уже распространена в местных СМИ. По сведениям Би-би-си, подозреваемый ранее уже задерживался по подозрению в причастности к запрещенной в РФ группировке ИГИЛ. Между тем, сотрудники антитеррористического подразделения полиции проводят в Утрехте спецоперацию. Они ворвались в здание, которое может иметь отношение к дневной атаке.