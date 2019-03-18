Сегодня в японской Сайтаме открывается чемпионат мира по фигурному катанию на коньках

Отбор кандидатов в сборную команду России получился очень непростым. Федерация изо всех сил старалась соблюсти спортивный принцип. Но в итоге получалось это далеко не всегда.



Наиболее сложная ситуация возникла в женском одиночном катании, где сильных спортсменок у нас предостаточно. Но выступают они в нынешнем сезоне крайне нестабильно. В итоге вне заявки на японский турнир оказалась двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева. У Лизы была равные шансы с Евгенией Медведевой, но на Кубке России она сопернице уступила, не прекратив, тем не менее, разговоров о справедливости выбора тренерского совета. Помимо Медведевой честь нашей страны в Японии будут защищать Алина Загитова и Софья Самодурова. К слову, именно в женском одиночном катании у российской сборной – наилучшие шансы на победу.

В парном катании в списке претендентов на золото — наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они проиграли чемпионат Европы, но слабее от этого, уверен не стали. К слову, именно спортивные пары и женщины одиночницы первыми вступают в борьбу за награды. Они исполнят короткую программу в среду.

Транслировать выступления лучших фигуристов планеты будут МАТЧ ТВ и Первый канал