Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к Минфину США, поскольку считает неприемлемым введение в отношении него американских санкций без справедливого разбирательства. Все обвинения он считает несправедливыми, сказал Дерипаска в интервью телеканалу CNBC:

«Я бизнесмен и стал жертвой политической борьбы в США. Это был огромный сюрприз. Совершенно неожиданный, без каких-либо оснований. Санкции оказали влияние на рынок. У нас, конечно, не было плана, который помог бы подготовиться заранее. И я лично пострадал. Санкции – это очень мощный инструмент, который вынудил меня приспосабливаться к новой реальности. Надеюсь, со временем инициаторы осознают, что приняли неверное решение и сейчас ситуация только ухудшается. На последних слушаниях в Конгрессе меня лично обвинили в том, с чем я никак не связан. Все это вымысел. Применение санкций в отношении бизнесменов уничтожает все представления о презумпции невиновности и справедливом судебном процессе».

Дерипаска отметил, что обратился с иском по личной инициативе, а не по указанию российских властей.