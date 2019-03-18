Олег Дерипаска подал иск к Минфину США, поскольку считает неприемлемым введение в отношении него американских санкций
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к Минфину США, поскольку считает неприемлемым введение в отношении него американских санкций без справедливого разбирательства. Все обвинения он считает несправедливыми, сказал Дерипаска в интервью телеканалу CNBC:
«Я бизнесмен и стал жертвой политической борьбы в США. Это был огромный сюрприз. Совершенно неожиданный, без каких-либо оснований. Санкции оказали влияние на рынок. У нас, конечно, не было плана, который помог бы подготовиться заранее. И я лично пострадал. Санкции – это очень мощный инструмент, который вынудил меня приспосабливаться к новой реальности. Надеюсь, со временем инициаторы осознают, что приняли неверное решение и сейчас ситуация только ухудшается. На последних слушаниях в Конгрессе меня лично обвинили в том, с чем я никак не связан. Все это вымысел. Применение санкций в отношении бизнесменов уничтожает все представления о презумпции невиновности и справедливом судебном процессе».
Дерипаска отметил, что обратился с иском по личной инициативе, а не по указанию российских властей.
Комментарии5
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polina_ks23 18 марта 2019 | 18:27
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babich174 18 марта 2019 | 18:31
Уважаю чела, который возбудил заведомо проигрышный иск.
seryj_wolk 18 марта 2019 | 18:32
Искандеры смеялись, а Дерипаска плачет. И ничего, кроме ушей от мертвого осла ему не светит. Уплыла Рыбка, да и была-то с низкой социальной ответственностью!
polsan 18 марта 2019 | 18:37
У не американцев защититься американскими инструментами и в рамках американского правового поля получается редко. Это как в Басманном суде рассчитывать на победу Навального! )
foma55 18 марта 2019 | 20:22
Не скули ! Отрекись от Путина и сделаешься свободным от гонений по всему миру!