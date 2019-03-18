Федерика Могерини: Европейский союз не намерен признавать Крым частью России

Европейский союз не намерен признавать Крым частью России, страны ЕС должны сохранить единство по этому вопросу, — заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она назвала присоединение Крыма к России, произошедшее пять лет назад, негативным моментом в европейской истории.

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым Украине после выборов. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта.

Все больше жителей Крыма недовольно жизнью в составе России, — утверждает блогер Александр Горный. По его словам, дело не в федеральной политике, а в местном управлении.

Горный добавил, что многие крымские чиновники до сих пор имеют украинские паспорта.

88% россиян положительно оценивают вступление Крыма в состав России, — утверждает ВЦИОМ. Они осознают, что полуостров возможно навсегда останется в составе страны, — сказал «Эху Москвы» генеральный директор центра Валерий Федоров.

По его словам, большинство Россиян уверены, что Западные страны вводили бы санкции против нашей страны и без присоединения Крыма.