Федерика Могерини: Европейский союз не намерен признавать Крым частью России
Европейский союз не намерен признавать Крым частью России, страны ЕС должны сохранить единство по этому вопросу, — заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она назвала присоединение Крыма к России, произошедшее пять лет назад, негативным моментом в европейской истории.
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым Украине после выборов. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта.
Все больше жителей Крыма недовольно жизнью в составе России, — утверждает блогер Александр Горный. По его словам, дело не в федеральной политике, а в местном управлении.
Горный добавил, что многие крымские чиновники до сих пор имеют украинские паспорта.
88% россиян положительно оценивают вступление Крыма в состав России, — утверждает ВЦИОМ. Они осознают, что полуостров возможно навсегда останется в составе страны, — сказал «Эху Москвы» генеральный директор центра Валерий Федоров.
По его словам, большинство Россиян уверены, что Западные страны вводили бы санкции против нашей страны и без присоединения Крыма.
Комментарии8
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polina_ks23 18 марта 2019 | 18:27
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tomosekfekalniy 18 марта 2019 | 18:29
Госпожа Могерини , вы молодец ! Поэтому предлагаю вам возглавить колонну идущих на#уй ! ))))
stopkran1969 18 марта 2019 | 20:14
tomosekfekalniy: хочешь пропустить даму вперёд? Не получится, там в первых рядах фофан с димоном обосновались
ugiazov 18 марта 2019 | 18:38
Никак не приучить россиян к цивилизации.
valeria_illlinichna 18 марта 2019 | 19:16
ugiazov: твоя вожделенная "цивилизация" - это и парады педерастов, на которых ты так мечтаешь покрасоваться. Нет, к такой цивилизации вам либерасьтам-педерастам россиян не приручить.
foma55 18 марта 2019 | 19:00
Когда-то Европа не желая воевать поддержала агрессию и захват Судет Гитлером , и получила в итоге мировую войну. В 08.08.08 та же Магерини поддержала агрессию и захват Путиным части Грузии .Следующая стала Украина, потом Сирия, сейчас на Венесуэлу нацелился Путин , но видит силёнок маловата, пока силёнок хватает чтобы гадить.
Нельзя гопника увещевать и упрашивать по морде ему,по морде! Вот так можно перековать гопника!
com30 18 марта 2019 | 20:25
foma55:
По смыслу текста все правильно, но надо уточнить, что в 2008г. Могерини только впервые стала депутатом итальянского парламента, в феврале 2014г. стала министром иностранных дел Италии, а вот Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, она стала только в ноябре 2014г. так что лично она не поддерживала фашистские замашки Скрепоноссии.
Это итальянский премьер коммунист Романо Проди, поддержал 08.08.08. и за это стал почётным доктором МГИМО, видимо это была не единственная его награда за сделанную мерзость. Ну и конечно же дружок лысого скре_поносца, мультмиллиардер, коррупционер и педофил, Берлускони которому 82г.
Италия чудная страна, ею рулят либо коммунисты, либо мафия.
com30 18 марта 2019 | 20:01
//Александр Горный. По его словам, дело не в федеральной политике, а в местном управлении. //
Ну а как же, конечно же, Путин хороший, просто святой, хоть в болячке прикладывай, а бояре у него гады конченые, не повезло Путину с боярами. рады поменять, но не может, бессилен он перед этой сворой. Молодец Горный, нашел корень проблемы и всем раскрыл глаза.))