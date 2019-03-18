Z Архив новостей новости
5 8 6 460
18:19, 18 марта 2019

В ближайшее время, по некоторым данным, может начаться новая волна губернаторских отставок

По разным оценкам, лишиться своих должностей могут от трех до шести глав регионов – их места, вероятно, займут те, на кого власти делают ставки на предстоящих осенью выборах.

Среди наиболее вероятных претендентов на отставку губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая теряет поддержку населения, элит и крупных компаний в регионе. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Причем вскоре публикации материала стало известно о том, что прокуратура недовольно работой Ковтун. Она, считают в ведомстве, оставила без надлежащего контроля действия высокопоставленных чиновников региона, которых сейчас судят за злоупотреблении должностными полномочиями. Станет ли это причиной для ее отставки, пока неизвестно. В администрации области ничего об угрозе увольнения не знают, там утверждают, что Ковтун продолжает работать в обычном режиме. Между тем, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, которого собеседники «Ведомостей» также назвали вероятным кандидатом на отставку, может грозить уголовное дело. Федеральная антимонопольная служба сегодня сообщила, что он был участником антиконкурентного соглашения на обслуживание дорог в регионе. Источники издания также полагают, что лишиться своих постов могут губернаторы Республики Алтай, Калмыкии, Оренбургской и Волгоградской областей. Во всех этих регионах осенью пройдут выборы – сменщики действующих глав должны за несколько месяцев успеть подготовиться к голосованию. По данным собеседников «Ведомостей», отставки могут начаться уже на этой неделе.

С точки зрения экспертов, предстоящие увольнения должны показать, был ли учтен опыт прошлого года, когда сразу в четырех регионах кандидаты от власти не смогли избираться губернаторами.



Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

polina_kxs23 18 марта 2019 | 18:21


Мальчики, плизз ❤️, нужны зрители на трансляцию!
Танцую стриптиз первый раз, начинаю через 15 минут))
Если не сложно - заходите и просто смотрите http://netopros.club
Мой ник на сайте polina_kiss23



danko_ 18 марта 2019 | 18:28

Думают, что за полгода губернаторы не успеют вызывать полное отторжение и презрение у населения.
Уже не знают, что придумать, чтобы своих во власть протолкнуть, только не надо это выборами называть.

ugiazov 18 марта 2019 | 18:28

polina_kxs23: Найди ближайшее ПТУ и попляши перед окнами.

kolumbia 18 марта 2019 | 18:36

polina_kxs23: а черенок тебе не нужен? ну ...держак, от лопаты.......

sasass 18 марта 2019 | 18:27

Власть доиграется чехардой - свои пороки не скрыть с этой игрой...

ugiazov 18 марта 2019 | 18:30

Губернатора должны выбирать, а не назначать. И отстранять так же по воле избирателей.

kolumbia 18 марта 2019 | 18:40

"новая волна..." - не захлебнулись бы......

bazilgu 18 марта 2019 | 19:39

Да уж! У губернаторов "положение хуже губернаторского". За ними не стоят избиратели. Точнее, у них один избиратель. Как назначил- так и снимет. В любой момент. Это- в лучшем случае. А то вообще могут посадить на потеху плебсу. Вот и сидят все без исключения губернаторы на бочке с порохом у которой фитиль тлеет. И необязательно быть в чем- то виноватым. Я никогда не сомневался, что от "вертикали" надо держаться как можно дальше.

Самое обсуждаемое

Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 142 6 10210 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Барометр здравого смысла в среде европарламентариев Сам факт, что автор резолюции, в которой осуждают Россию за некие нарушения прав человека, представляет страну, в которой до сих пор существует позорный институт массового «негражданства», довершает комедию абсурда…

5 213 6 17259 13.03
Kес, рф, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 74 6 6903 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

В 2024 году мы будем наблюдать интересное единоборство не между либеральным и, условно говоря, пропутинским преемником, а между преемником пропутинским и условным Грудининым…

5 154 6 15129 15.03
#слушать 01:43:30 8читать ;смотреть $скачать 23.7 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 93 6 9310 17.03
Блоги

МИД РФ: Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле Комментарий в связи с окончанием действия Большого договора 1997 года между Россией и Украиной

5 161 6 18300 12.03
Kукраина, рф, документы, политика, мид, события
Блоги

Возле российского посольства в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова На церемонии присутствовали представители городских властей и дочь политика Жанна…

5 56 6 6455 15.03
Kнемцов, украина, общество, события
Блоги

Иржи Юст чешский журналист

Нам НАТО надо! Некоторые российские имперцы, вероятно, уронят слезу, что у Москвы уже не получится безбоязненно захватить страны Центральной и Восточной Европы. Зато для Чехии это настоящий праздник свободы…

5 92 6 11014 12.03
Kнато, чехия, политика, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мечети в Крайстчерче залиты кровью Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества…

5 126 6 15239 15.03
Kновая зеландия, терроризм, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я полагаю, что Немцов был убит в результате заговора, инициаторами которого выступили службы безопасности Украины…

5 100 6 12430 13.03
#слушать 34:51 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kобщество, власть, политика
Голосование
Какую информацию вы бы скорее хотели узнать от американских расследователей?
5 83 6 10672 13.03
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 179 6 26025 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Кто считает, что «Крымнаш», российский, что вопрос закрыт  — ну, значит, вопрос закрыт…

5 84 6 12271 17.03
#слушать 48:40 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, передачи, видео
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Гражданский форум. Мысли о будущем Последствия наступят лет через десять, когда мы потеряем темпы и конкурентоспособность. И это прямым образом скажется на жизни каждого москвича…

5 38 6 5706 15.03
Kмосква, инфраструктура, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 386 6 57356 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

+ В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» Нынешние беспорядки стали одними из самых жестких. В полицию летели булыжники с мостовой, крушились уличные киоски, горели покрышки, повсеместно взрывались петарды и дымили шашки, применяемые в ответ для рассредоточения толпы…

5 40 6 6199 16.03
8читать ;смотреть
Kобщество, протесты, франция, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Власти Псковской области решили разобраться в истории с травлей семьи, которая попросила помощи у президента По распоряжению губернатора, в деревню Томсино направлена комиссия

5 13 6 30828
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Режим будет умирать долго и тяжело. У него очень солидные сиделки. У него очень хорошая реанимационная аппаратура, у него мощные нянечки. Один кошмарный злодей Пригожин чего стоит…

5 116 6 127362 13.03
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, видео, передачи, политика
Голосование
Какую информацию вы бы скорее хотели узнать от американских расследователей?
5 82 6 10623 13.03
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Не власть, а одна большая семья Мы здесь у себя в России такого спрута вырастим, весь Кавказ вздрогнет — населим в России «хлебные» должности родственниками, крестными, их дружками, подругами и любовницами…

5 229 6 301939 14.03
Kвласть, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионер из Газпрома Пенсионер из Газпрома Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам всё приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли…

5 218 6 246335 14.03
8читать ;смотреть
Kкоррупция, власть, рф, политика, расследования, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7698101
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3949967

Сегодня в эфире