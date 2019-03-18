В ближайшее время, по некоторым данным, может начаться новая волна губернаторских отставок
По разным оценкам, лишиться своих должностей могут от трех до шести глав регионов – их места, вероятно, займут те, на кого власти делают ставки на предстоящих осенью выборах.
Среди наиболее вероятных претендентов на отставку губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая теряет поддержку населения, элит и крупных компаний в регионе. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Причем вскоре публикации материала стало известно о том, что прокуратура недовольно работой Ковтун. Она, считают в ведомстве, оставила без надлежащего контроля действия высокопоставленных чиновников региона, которых сейчас судят за злоупотреблении должностными полномочиями. Станет ли это причиной для ее отставки, пока неизвестно. В администрации области ничего об угрозе увольнения не знают, там утверждают, что Ковтун продолжает работать в обычном режиме. Между тем, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, которого собеседники «Ведомостей» также назвали вероятным кандидатом на отставку, может грозить уголовное дело. Федеральная антимонопольная служба сегодня сообщила, что он был участником антиконкурентного соглашения на обслуживание дорог в регионе. Источники издания также полагают, что лишиться своих постов могут губернаторы Республики Алтай, Калмыкии, Оренбургской и Волгоградской областей. Во всех этих регионах осенью пройдут выборы – сменщики действующих глав должны за несколько месяцев успеть подготовиться к голосованию. По данным собеседников «Ведомостей», отставки могут начаться уже на этой неделе.
С точки зрения экспертов, предстоящие увольнения должны показать, был ли учтен опыт прошлого года, когда сразу в четырех регионах кандидаты от власти не смогли избираться губернаторами.
Комментарии8
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polina_kxs23 18 марта 2019 | 18:21
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danko_ 18 марта 2019 | 18:28
Думают, что за полгода губернаторы не успеют вызывать полное отторжение и презрение у населения.
Уже не знают, что придумать, чтобы своих во власть протолкнуть, только не надо это выборами называть.
ugiazov 18 марта 2019 | 18:28
polina_kxs23: Найди ближайшее ПТУ и попляши перед окнами.
kolumbia 18 марта 2019 | 18:36
polina_kxs23: а черенок тебе не нужен? ну ...держак, от лопаты.......
sasass 18 марта 2019 | 18:27
Власть доиграется чехардой - свои пороки не скрыть с этой игрой...
ugiazov 18 марта 2019 | 18:30
Губернатора должны выбирать, а не назначать. И отстранять так же по воле избирателей.
kolumbia 18 марта 2019 | 18:40
"новая волна..." - не захлебнулись бы......
bazilgu 18 марта 2019 | 19:39
Да уж! У губернаторов "положение хуже губернаторского". За ними не стоят избиратели. Точнее, у них один избиратель. Как назначил- так и снимет. В любой момент. Это- в лучшем случае. А то вообще могут посадить на потеху плебсу. Вот и сидят все без исключения губернаторы на бочке с порохом у которой фитиль тлеет. И необязательно быть в чем- то виноватым. Я никогда не сомневался, что от "вертикали" надо держаться как можно дальше.