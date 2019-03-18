Радужные пятна появились сегодня на Дворцовой площади в Петербурге

Бензиновые пятна на Дворцовой площади уже смыли, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. К уборке привлекли государственное дорожное предприятие «Центр». О загрязнении площади ранее сообщили пользователи соцсетей. Пятна появились после того, как растаял снег, лежавшей всю зиму большими кучами на брусчатке. Испачкана оказалась брусчатка вдоль Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади. Пятна расплылись также от Дворцового проезда до Миллионной улицы и далее по четной стороне Миллионной до Зимней канавки. При необходимости сегодня вечером на площадь отправят дежурную бригаду аварийной государственной службы «Экострой», рассказали в Смольном изданию «Росбалт».

Напомним, после необычайно снежной зимы в Петербурге началась оттепель, и горожане теперь жалуются на грязь, оставшуюся от куч неубранного снега.