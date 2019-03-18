Радужные пятна появились сегодня на Дворцовой площади в Петербурге
Бензиновые пятна на Дворцовой площади уже смыли, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. К уборке привлекли государственное дорожное предприятие «Центр». О загрязнении площади ранее сообщили пользователи соцсетей. Пятна появились после того, как растаял снег, лежавшей всю зиму большими кучами на брусчатке. Испачкана оказалась брусчатка вдоль Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади. Пятна расплылись также от Дворцового проезда до Миллионной улицы и далее по четной стороне Миллионной до Зимней канавки. При необходимости сегодня вечером на площадь отправят дежурную бригаду аварийной государственной службы «Экострой», рассказали в Смольном изданию «Росбалт».
Напомним, после необычайно снежной зимы в Петербурге началась оттепель, и горожане теперь жалуются на грязь, оставшуюся от куч неубранного снега.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polina_kxs23 18 марта 2019 | 18:20
Мальчики, плизз ❤️, нужны зрители на трансляцию!
Танцую стриптиз первый раз, начинаю через 15 минут))
Если не сложно - заходите и просто смотрите http://netopros.club
Мой ник на сайте polina_kiss23
oneoretwo 18 марта 2019 | 18:22
...плешивый успел туды сев.поток-2 довести ?...
sasass 18 марта 2019 | 18:37
oneoretwo: Мусорный поток из Москвы дошел....
sasass 18 марта 2019 | 18:35
Грязная власть может плодить только грязь....