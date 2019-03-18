Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск о запрете использования реагентов в столице

Судья Алеся Орехова встала на сторону ответчика, представитель которого заявил, что комбинированные реагенты используются в Москве согласно установленным правилам и нормам. Была проведена экологическая экспертиза, по итогам которой было разрешено их использовать в течение ближайших 10 лет.

Решение суда не удивило одного из истцов, главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина.

Он сообщил, что решение суда будет обжаловано в вышестоящие инстанции.