Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск о запрете использования реагентов в столице
Судья Алеся Орехова встала на сторону ответчика, представитель которого заявил, что комбинированные реагенты используются в Москве согласно установленным правилам и нормам. Была проведена экологическая экспертиза, по итогам которой было разрешено их использовать в течение ближайших 10 лет.
Решение суда не удивило одного из истцов, главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина.
Он сообщил, что решение суда будет обжаловано в вышестоящие инстанции.
Комментарии3
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polina_kxs23 18 марта 2019 | 18:19
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nikolaitschi 18 марта 2019 | 18:27
Если безвредно, то почему только на 10 лет. Да и экспертиз столько всяких было за последние годы.
sasass 18 марта 2019 | 18:39
Отравленные мозги не могут сопротивляться и поэтому власти выгодно травить народ....